Диетолог рассказала о самых полезных кашах для здоровья

Каша – один из любимых завтраков большинства москвичей. Без этого блюда многие горожане не чувствуют сытости и подъема сил. Рассказываем, какие каши желательно есть тем, кто ведет здоровый образ жизни.

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Да здравствует гречка

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По словам специалистов, в ежедневном рационе питания каждого человека обязательно должны присутствовать крупы. Они делают меню полноценным и сбалансированным.

"Крупы – источник витаминов, микроэлементов и пищевых волокон, которые крайне важны для здоровья человека", – пояснила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

Одна из самых полезных и любимых в нашей стране – гречневая каша. Она в числе лидеров по содержанию растительного белка (около 12% на 100 граммов крупы). Также гречка содержит витамины группы А, В, Е, железо, магний, цинк и другие микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна и полифенольные соединения.

Постоянное употребление гречневой каши повышает иммунитет, помогает бороться с плохим настроением и депрессией, при этом она редко вызывает аллергию. Причем выбирать нужно именно ядрицу, а не гречневые хлопья, так как крупа обладает всеми полезными свойствами. Причем это правило касается и других продуктов: только цельнозерновые варианты содержат все витамины, микроэлементы и другие полезные вещества, которые исчезают при перемалывании и дальнейшей обработке.

Цельное зерно

Рисовая крупа также прекрасно насыщает за счет содержания сложных углеводов, белка и пищевых волокон.

"Рис обладает отличными свойствами сорбента – прекрасно выводит токсичные соединения из организма. Его употребление также способствует выведению лишней жидкости из организма. Но рисовая каша имеет свойство закреплять стул, поэтому обязательно сочетайте ее с овощами", – предостерегла Лушникова.

Рекомендуется выбирать нешлифованный, необработанный, коричневый или дикий рис. Именно эти виды полезнее, так как содержат важные вещества: кальций, магний, фосфор, витамины группы В и антиоксиданты.

Что касается овсянки, то врач посоветовала выбирать либо цельнозерновой овес, либо традиционный геркулес. В них содержатся витамины А, Е, группы В, калий, магний и цинк. Кроме того, в последнее время у москвичей популярна киноа – псевдозерновая культура родом из Южной Америки. Она ценна тем, что содержит все незаменимые аминокислоты, а это важно, например, вегетарианцам для составления полноценного рациона питания.

Диетолог также порекомендовала включать в свой рацион перловую, ячменную, кукурузную крупы, булгур и пшено. А вот от манной каши и любых каш быстрого приготовления лучше отказаться. Они дают быстрое и недолгое насыщение, резко повышая уровень глюкозы в крови. Также они практически не содержат пищевых волокон и всех ценных веществ, которыми богаты каши из цельного зерна.

Вода или молоко?

Диетолог рекомендует заправлять каши небольшим количеством сливочного масла или любым нерафинированным растительным маслом – оливковым, кокосовым, тыквенным, льняным или маслом авокадо.

"Каши можно варить, а можно запаривать кипятком на ночь. Например, геркулесовые хлопья лучше залить кипящей водой в пропорции один к двум, оставить на ночь в термосе, а утром добавить к ним оливковое масло, зелень и немного посолить", – объяснила специалист.

Если вы любите каши на молоке и у вас нет проблем с его непереносимостью, то можно вполне питаться такими блюдами. Только варить крупу все же лучше на воде, а молоко добавлять в самом конце, когда она уже практически готова.