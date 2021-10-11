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Названа рыба, потребление в пишу которой продлевает жизнь

Стелла Шмель
2 часа назад

Диетолог перечислил виды рыб, потребление в пищу которых положительно сказывается на здоровье человека. Об этом пишет Well and Good.

Перечислены виды рыб, помогающие прожить дольше
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста Майи Феллер, лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь помогут прожить дольше, если их употреблять в пищу регулярно.

Каждая из этих рыб является основной в диетическом питании разных регионов мира, особенно в местах, где больше всего долгожителей.

Специалисты подчеркивают, что эту рыбу следует есть как минимум дважды в неделю.

Польза этих видов рыб подтверждена и исследованиями Американской кардиологической ассоциации. А Феллер добавила, что скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь богаты омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, являются хорошим источником постного белка, витамина D и селена.

В числе прочего, данная рыба помогает бороться с ранними признаками деменции.

Ранее диетолог объяснил, почему полезно есть дорогую рыбу.

Еда,
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