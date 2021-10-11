МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Роскачество проверило наггетсы и обнаружило в некоторых образцах листерии и кишечную палочку. Об этом говорится в сообщении организации.

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Всего было исследовано 20 торговых марок наггетсов, 11 из них производители отнесли к категории полуфабрикатов, другие девять классифицированы как кулинарные изделия. "По результатам исследования во всех куриных наггетсах не обнаружены тяжелые металлы и токсичные элементы в количествах, опасных для здоровья. Однако наггетсы нельзя полностью назвать безопасным продуктом и употреблять в пищу без высокотемпературной обработки, так как в продукции некоторых марок обнаружены нарушения по микробиологическим показателям", - отмечается в сообщении.

Так, незначительное превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ) обнаружено в двух кулинарных изделиях (Metro Chef и Perfetto) и двух полуфабрикатах ("Вкусвилл" и "Мясницкий ряд"). В кулинарном изделии "Золотой петушок" была найдена кишечная палочка. В полуфабрикатах "Вкусвилл" и "Мясницкий ряд" выявлены листерии - бактерии, способные размножаться в пищевых продуктах.

Как напомнили в Роскачестве, листерии попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов. Погибают бактерии при длительной термической обработке при 100 градусах за 35-40 минут. Также в полуфабрикатах трех других марок были найдены бактерии золотистого стафилококка. Этот вид патогенных бактерий регламентируется только в кулинарных изделиях, но Роскачество проверило, содержится ли золотистый стафилококк в других товарах.

В организации отметили, что рост микроорганизмов не всегда является виной производителя. Несоблюдение условий хранения и реализации также может привести к развитию нежелательной микрофлоры. При этом в ходе исследования было выявлено, что большинство исследованных наггетсов соответствовали показателям безопасности по содержанию антибиотиков. Только в продукции "Окраина" (полуфабрикаты) выявлено незначительное превышение содержания тетрациклиновой группы антибиотиков, что не допускается техническим регламентом и является нарушением.