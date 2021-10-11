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Диетолог назвала допустимую норму хлеба в день

Вечерняя Москваиещё 1
4 часа назад

Есть допустимая норма хлеба, которая не приносит вреда здоровью и фигуре. Об этом рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова.

Диетолог назвала безопасное количество хлеба в день
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Если говорить в среднем, то для мужчины это примерно 150 200 граммов хлеба, а для женщины около 100 150 граммов, — отметила диетолог.

Как утверждает Круглова, норма хлеба для детей варьируется в зависимости от возраста. В среднем это около 50 60 граммов. Диетолог отметила, что речь идет о норме для людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.

По словам Кругловой, если вы употребляете белый хлеб, необходимо вести подсчет калорийности. Диетолог добавила, что содержание в составе химических элементов допустимо, если они указаны в конце списка, пишет «Ридус».

— Что касается химических улучшителей, то они в небольшом количестве содержатся в хлебе. Это не играет большой роли в плане здоровья. Сильно пугаться их не нужно. Они проверены. Консерванты, используемые для того, чтобы хлеб дольше хранился, не вызывают проблем со здоровьем, — сказала эксперт.

Ранее ученые из Японии назвали продукт, который следует есть каждый день. Специалисты выяснили, что авокадо способствует улучшению метаболизма и приводит в норму кишечник.

Еда,Наталья Круглова,Ридус,
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