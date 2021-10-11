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Что приготовить из лишних яблок: 4 простых блюда на скорую руку

Дарья Амосова
3 часа назад

Что приготовить из садовых яблок, пока они не начали портиться.

Что приготовить из лишних яблок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Быстрая шарлотка

Пять минут, чтобы порезать фрукты и смешать тесто, тридцать минут в печи — и на столе будет стоять ароматный яблочный пирог.

Что купить (на 4 порции)

  • Сахар, 1 ст.
  • Пшеничная мука, 1 ст.
  • Куриное яйцо, 3 шт.
  • Яблоко, 4 шт.
  • Сливочное масло, 1 ст. л.
  • Корица, по вкусу

Как готовить

  1. Взбить яйца с сахаром и мукой, добавить корицу;
  2. Нарезать яблоки кубиками или дольками;
  3. Смазать форму для выпекания маслом;
  4. Положить яблоки и залить тестом;
  5. Выпекать при 180°C 35-40 минут до золотистой корочки.

Яблоки с творогом в духовке

Десерт для тех, кто не любит приторные и тяжелые блюда.

Что купить (на 4 порции)

  • Яблоки, 4 шт.
  • Яичные желтки, 1 шт.
  • Творог, 200 г
  • Сметана, 1 ст. л.
  • Мед, 2 ст. л.
  • Корица, изюм, орехи, ванилин по вкусу

Как готовить

  1. Смешать творог, сахар, дополнительные специи или ингредиенты;
  2. Добавить к творогу яйцо, тщательно перемешать;
  3. Помыть яблоки и ножом вырезать сердцевину;
  4. Ложкой разложить творог по яблокам, поставить в форму и запекать при 180°C 25-30 минут.

Яблочные чипсы

Вместо попкорна или вместе с ним — сладкий перекус для киновечера.

Что купить (на 4 порции)

  • Яблоки, 4 шт.
  • Сахар, 4 ч. л.
  • Корица, 1 ч. л.

Как готовить

  1. Нарезать яблоки тонкими кружочками, смешать с сахаром и корицей;
  2. Выложить на покрытую пергаментом форму;
  3. Готовить при температуре 90°C в течение часа, перевернуть, готовить еще один час.

Яблочное пюре

Чтобы израсходовать сразу много яблок, сделайте из них пюре. Окончательный продукт можно добавлять в соусы, супы, салаты. Хранить строго в холодильнике или закупорить в банки.

Что купить (на 4 порции)

  • Яблоки, 2 кг или 12 шт.
  • Вода, 2 ст.
  • Сахар, 1 ст.
  • Корица, по вкусу

Как готовить

  1. Очистить от кожуры яблоки, удалить сердцевину, порезать на мелкие кубики;
  2. Положить в кастрюлю, добавить воду, сахар и корицу;
  3. Довести до кипения и варить до испарения жидкости;
  4. Взбить массу блендером, разложить по банкам или контейнерам.
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