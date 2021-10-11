Что приготовить из лишних яблок

Что приготовить из садовых яблок, пока они не начали портиться.
Быстрая шарлотка
Пять минут, чтобы порезать фрукты и смешать тесто, тридцать минут в печи — и на столе будет стоять ароматный яблочный пирог.
Что купить (на 4 порции)
- Сахар, 1 ст.
- Пшеничная мука, 1 ст.
- Куриное яйцо, 3 шт.
- Яблоко, 4 шт.
- Сливочное масло, 1 ст. л.
- Корица, по вкусу
Как готовить
- Взбить яйца с сахаром и мукой, добавить корицу;
- Нарезать яблоки кубиками или дольками;
- Смазать форму для выпекания маслом;
- Положить яблоки и залить тестом;
- Выпекать при 180°C 35-40 минут до золотистой корочки.
Яблоки с творогом в духовке
Десерт для тех, кто не любит приторные и тяжелые блюда.
Что купить (на 4 порции)
- Яблоки, 4 шт.
- Яичные желтки, 1 шт.
- Творог, 200 г
- Сметана, 1 ст. л.
- Мед, 2 ст. л.
- Корица, изюм, орехи, ванилин по вкусу
Как готовить
- Смешать творог, сахар, дополнительные специи или ингредиенты;
- Добавить к творогу яйцо, тщательно перемешать;
- Помыть яблоки и ножом вырезать сердцевину;
- Ложкой разложить творог по яблокам, поставить в форму и запекать при 180°C 25-30 минут.
Яблочные чипсы
Вместо попкорна или вместе с ним — сладкий перекус для киновечера.
Что купить (на 4 порции)
- Яблоки, 4 шт.
- Сахар, 4 ч. л.
- Корица, 1 ч. л.
Как готовить
- Нарезать яблоки тонкими кружочками, смешать с сахаром и корицей;
- Выложить на покрытую пергаментом форму;
- Готовить при температуре 90°C в течение часа, перевернуть, готовить еще один час.
Яблочное пюре
Чтобы израсходовать сразу много яблок, сделайте из них пюре. Окончательный продукт можно добавлять в соусы, супы, салаты. Хранить строго в холодильнике или закупорить в банки.
Что купить (на 4 порции)
- Яблоки, 2 кг или 12 шт.
- Вода, 2 ст.
- Сахар, 1 ст.
- Корица, по вкусу
Как готовить
- Очистить от кожуры яблоки, удалить сердцевину, порезать на мелкие кубики;
- Положить в кастрюлю, добавить воду, сахар и корицу;
- Довести до кипения и варить до испарения жидкости;
- Взбить массу блендером, разложить по банкам или контейнерам.