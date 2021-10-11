Что приготовить из лишних яблок

Что приготовить из садовых яблок, пока они не начали портиться.

Быстрая шарлотка

Пять минут, чтобы порезать фрукты и смешать тесто, тридцать минут в печи — и на столе будет стоять ароматный яблочный пирог.

Что купить (на 4 порции)

Сахар, 1 ст.

Пшеничная мука, 1 ст.

Куриное яйцо, 3 шт.

Яблоко, 4 шт.

Сливочное масло, 1 ст. л.

Корица, по вкусу

Как готовить

Взбить яйца с сахаром и мукой, добавить корицу; Нарезать яблоки кубиками или дольками; Смазать форму для выпекания маслом; Положить яблоки и залить тестом; Выпекать при 180°C 35-40 минут до золотистой корочки.

Яблоки с творогом в духовке

Десерт для тех, кто не любит приторные и тяжелые блюда.

Что купить (на 4 порции)

Яблоки, 4 шт.

Яичные желтки, 1 шт.

Творог, 200 г

Сметана, 1 ст. л.

Мед, 2 ст. л.

Корица, изюм, орехи, ванилин по вкусу

Как готовить

Смешать творог, сахар, дополнительные специи или ингредиенты; Добавить к творогу яйцо, тщательно перемешать; Помыть яблоки и ножом вырезать сердцевину; Ложкой разложить творог по яблокам, поставить в форму и запекать при 180°C 25-30 минут.

Яблочные чипсы

Вместо попкорна или вместе с ним — сладкий перекус для киновечера.

Что купить (на 4 порции)

Яблоки, 4 шт.

Сахар, 4 ч. л.

Корица, 1 ч. л.

Как готовить

Нарезать яблоки тонкими кружочками, смешать с сахаром и корицей; Выложить на покрытую пергаментом форму; Готовить при температуре 90°C в течение часа, перевернуть, готовить еще один час.

Яблочное пюре

Чтобы израсходовать сразу много яблок, сделайте из них пюре. Окончательный продукт можно добавлять в соусы, супы, салаты. Хранить строго в холодильнике или закупорить в банки.

Что купить (на 4 порции)

Яблоки, 2 кг или 12 шт.

Вода, 2 ст.

Сахар, 1 ст.

Корица, по вкусу

Как готовить