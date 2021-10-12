Как цвет овощей и фруктов влияет на здоровье

Чем ярче овощ или фрукт, тем больше от него пользы для здоровья. Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что цвет может рассказать о продуктах.

Красные овощи и фрукты, например, помидоры, перец, гранат, приобретают такой цвет из-за содержания в них антиоксиданта ликопина. Он снижает риск раковых и сердечных заболеваний.

Зеленые овощи и фрукты богаты мощнейшим антиоксидантом хлорофиллом: это яблоки, огурцы, брокколи. Он очищает организм, улучшает работу кишечника, помогает защититься от бактериальных инфекций и снижает уровень плохого холестерина.