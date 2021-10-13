Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+13° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 82.70
Войти в почту

5 неочевидных продуктов, которые увеличивают вес

WMJ.ruиещё 1
27 минут назад

Не только фастфуд и сладости могут увеличить цифру на ваших весах.

5 неочевидных продуктов, которые увеличивают вес
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Врач-эндокринолог Антон Поляков предупреждает: набор лишнего веса может быть связан с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью — человек полнеет, просто потому что у него нет ферментов для обработки определенной пищи. Например, это сыр — он богат гистамином и может восприниматься организмом как аллергенный продукт.

Кроме того, это глютен и дрожжи, вызывающие воспаление слизистой кишечника, если она уже повреждена. Он содержится, например, в пшенице, ржи, ячмене, а дрожжи вызывают в кишечнике брожение. Такие продукты рекомендуют заменить рисовой и гречневой лапшой, конопляной, амарантовой, льняной крупой и всеми видами риса, за исключением белого очищенного.

Пасленовые тоже увеличивают вес: это картофель, баклажан, табак, томат, стручковый перец. Диетолог Римма Мойсенко советует исключить из рациона перцы и баклажаны, употребление картофеля стоит снизить до одного раза в неделю.

Можно попробовать разнообразить список овощей крестоцветными: брокколи, цветной, брюссельской и краснокочанной капустой,

— цитирует Мойсенко «Пятый канал».

Опасность хранят и фрукты. Избыток фруктозы оказывает нагрузку на печень, печень хуже расщепляет жиры, может быть спровоцирована инсулиновая резистентность — и килограммы будут копиться. Особенно проблемны в этом плане являются экзотические фрукты (манго, киви, бананы), фрукты с высоким гликемическим индексом (виноград, персики), уточняет Поляков.

Полезные жирные кислоты Омега-6 не подходят тем, кому нужно похудеть. Они содержатся в продуктах животного происхождения: мясе и птице. Их лучше употреблять поменьше, обращая внимание на продукты с Омега-3 и Омега-9: жирную рыбу, икру, другие морепродукты, дичь, в частности, оленину и лосятину.

Еда,Как похудеть,Антон Поляков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители