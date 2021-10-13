5 неочевидных продуктов, которые увеличивают вес

Не только фастфуд и сладости могут увеличить цифру на ваших весах.

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Врач-эндокринолог Антон Поляков предупреждает: набор лишнего веса может быть связан с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью — человек полнеет, просто потому что у него нет ферментов для обработки определенной пищи. Например, это сыр — он богат гистамином и может восприниматься организмом как аллергенный продукт.

Кроме того, это глютен и дрожжи, вызывающие воспаление слизистой кишечника, если она уже повреждена. Он содержится, например, в пшенице, ржи, ячмене, а дрожжи вызывают в кишечнике брожение. Такие продукты рекомендуют заменить рисовой и гречневой лапшой, конопляной, амарантовой, льняной крупой и всеми видами риса, за исключением белого очищенного.

Пасленовые тоже увеличивают вес: это картофель, баклажан, табак, томат, стручковый перец. Диетолог Римма Мойсенко советует исключить из рациона перцы и баклажаны, употребление картофеля стоит снизить до одного раза в неделю.

Можно попробовать разнообразить список овощей крестоцветными: брокколи, цветной, брюссельской и краснокочанной капустой,

Опасность хранят и фрукты. Избыток фруктозы оказывает нагрузку на печень, печень хуже расщепляет жиры, может быть спровоцирована инсулиновая резистентность — и килограммы будут копиться. Особенно проблемны в этом плане являются экзотические фрукты (манго, киви, бананы), фрукты с высоким гликемическим индексом (виноград, персики), уточняет Поляков.