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Диетолог назвала вид самого опасного хлеба

Мария Каткова
3 часа назад

Диетолог Марина Мякиша рассказала, чем может быть опасен хлеб. Об этом сообщает портал "Народные новости".

Диетолог назвала вид самого опасного хлеба
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт посоветовала всем исключить из рациона хлеб из муки высшего сорта, так как он способствует поднятию уровня глюкозы в крови, а это, в свою очередь, приводит к развитию диабета и ожирения. Она отметила, что лучше заменить его цельнозерновым хлебом и назвала норму этого продукта для человека.

"Именно хлеб из муки высшего сорта нам в питании не нужен. Его нужно максимально ограничить. Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нем содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон. Такой хлеб содержит больше пользы. Важно помнить о количестве. За раз нельзя съедать больше 100 граммов хлеба. Это будет лишним для организма"

Диетолог также отметила, что отказаться от хлеба нужно только тем, у кого есть аллергия. Тогда в рацион необходимо добавить цельнозерновые каши. Если противопоказаний нет, то можно съедать по 100-150 граммов хлеба в день.

Не только хлеб называют запретным продуктом в рационе. Некоторым людям не советуют употреблять свеклу по ряду причин.

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