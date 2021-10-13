Диетолог назвала вид самого опасного хлеба

Диетолог Марина Мякиша рассказала, чем может быть опасен хлеб. Об этом сообщает портал "Народные новости".

Эксперт посоветовала всем исключить из рациона хлеб из муки высшего сорта, так как он способствует поднятию уровня глюкозы в крови, а это, в свою очередь, приводит к развитию диабета и ожирения. Она отметила, что лучше заменить его цельнозерновым хлебом и назвала норму этого продукта для человека.

"Именно хлеб из муки высшего сорта нам в питании не нужен. Его нужно максимально ограничить. Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нем содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон. Такой хлеб содержит больше пользы. Важно помнить о количестве. За раз нельзя съедать больше 100 граммов хлеба. Это будет лишним для организма"

Диетолог также отметила, что отказаться от хлеба нужно только тем, у кого есть аллергия. Тогда в рацион необходимо добавить цельнозерновые каши. Если противопоказаний нет, то можно съедать по 100-150 граммов хлеба в день.