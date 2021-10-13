Борщ или уха: какой суп вреднее

Русские всегда почитали супы. Обед без первого никогда не считался полноценным приемом пищи. Только китайцы превосходят россиян в любви к супу. Другой вопрос, насколько полезные супы мы едим.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Так, диетологи, которые уже давно ведут спор о пользе и вреде супов, дружно скажут, что людям с заболеваниями желудка (которым обычно советовали питаться преимущественно супами) ни борщ, ни щи есть ни в коем случае нельзя. Томаты и кислая капуста – дополнительный раздражитель для и без того больного желудка. Но даже если вы здоровы, следует учитывать, что входящие в состав борща капуста и морковь наиболее активно из всех овощей впитывают нитраты.

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Любители борщей постепенно накапливают нитраты в организме, что грозит окислением молекулы железа в гемоглобине и как следствие – приводит к проблемам транспортировки кровью кислорода. Итогом становится нарушение дыхательного процесса.

А входящая в состав украинского борща зажарка увеличивает риск возникновения гастрита и даже язвы желудка. Кроме того, зажарка на сале – непременный атрибут украинского борща – содержит большое количество вредного холестерина, который является бичом сердца и сосудов.

Борщ со щавелем считается одним из самых витаминизированных блюд. Российские ученые, изучив свойства щавелевой кислоты, пришли к выводу, что после термообработки она становится неорганической.

В таком виде она образует соединение с кальцием, которое разрушает пищевую ценность обоих веществ. Дефицит кальция таким образом растет, приводя к кариесу и остеопорозу. А сама неорганическая щавелевая кислота, постепенно накапливаясь в организме, выпадает в осадок кристаллической формы. Кристаллы оседают в почках и мочевом пузыре в виде «камней».

Самым полезным считается куриный суп. Врачи говорят, что до недавнего времени так оно и было. Но теперь кур для варки покупают в магазинах, куда они попадают с птицефабрик и фермерских хозяйств.

Многие фермеры и практически все птицефабрики при выращивании птицы для быстрого роста веса используют различные химические добавки. Российские врачи провели эксперимент.

Тушку курицы, которую выращивали с использованием тетрациклина – одного из самых распространенных, но достаточно опасных в больших количествах антибиотика – варили 30 минут. Затем взяли мясо на обследование. Следы антибиотика были практически во всех мышцах птицы. После еще 30-минутной варки все вредные вещества оказались в бульоне.

И если мясо курицы освободилось от них, то в коже антибиотики сохраняются навсегда. В целом при вываривании костей любого животного или птицы в бульон попадают соединения мышьяка и ртути, которые накапливаются в костных тканях. А кроме них, еще огромное количество нежелательных для организма веществ. Особенно вредны они для детей.

Овощные супы часто называют безупречными: никакого холестерина и вредных веществ от костей животных, зато просто кладезь витаминов. Последние исследования ученых доказали: витамины теряют свои полезные свойства уже при температуре 57 градусов. А потому овощной суп – одно из самых бесполезных блюд. Если, конечно, речь не идет о холодных супах – таких, как, к примеру, окрошка.

Рыбные и супы из морепродуктов занимают все более устойчивое положение в меню россиян. Наряду с традиционной ухой из речной рыбы появились рецепты из всевозможных деликатесных рыб, а также кальмаров, мидий, креветок, осьминогов.Однако морская рыба год от года становится все более опасным продуктом. Японские ученые обнаружили в ней высокое содержание ртути даже в тех прибрежных районах, которые традиционно считались экологически чистыми.

Большое содержание ртути в рыбе отметили российские, американские, норвежские исследователи. Названы даже виды рыб, в которых концентрация ртути наиболее высока: это марлин, групер, гребнеголов, рыба-меч, королевская скумбрия, акула, палтус, консервированный и свежий голубой тунец, морской окунь, морская форель, горбыль, американский омар.

Употребление рыбы с высоким содержанием ртути вызывает сильнейшее отравление. Причем проявляется оно не сразу, а по мере накопления ртути в организме.