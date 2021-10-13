Выращивание голубики: главное - правильно посадить, в дальнейшем ухода минимум!

Что такое ягоды садовой голубики, я знала, видела в продаже по какой-то немыслимой цене за 250 г, но не думала, что их можно собирать на садовом участке. А лет 6 назад увидела ягоды и кустики у соседей. Конечно, меня угостили и всё, я пропала. В голове застряла только одна мысль: «Тоже хочу иметь такое чудо на своем дачном участке». Той же осенью на выставке Цветы-2016 купила 3 кустика, два – из Польши и один – из Голландии.

Перед посадкой прочитала массу рекомендаций в журналах и в интернете. И в начале сентября приступила к посадке. Сначала выбрала солнечное место (на моем участке найти такое довольно сложно), нашла и купила кислый торф и сосновую кору, собрала в лесу хвойный опад, кроме того использовала хвойные опилки и песок. Выкопала три большие ямы: глубина 50 см, диаметр 60 см. Стенки и частично дно закрыла геотекстилем, на дно положила керамзит, уложила все составляющие и посадила кустики голубики, сверху замульчировала корой и стала ждать первых ягод.

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И ждать пришлось 3 года, только на четвертый год собрала стакан первых ягод. Это лето было пятым, и наконец-то был урожай! Конечно, маленький – всего 3 кг, но такой долгожданный и очень вкусный.

Что мне ещё очень нравится в голубике, это то, что её можно отнести к нетребовательным культурам, но это возможно только при правильной посадке и ежегодном контроле за состоянием кислотности почвы. Я подкармливаю голубику специализированным удобрением от «Forte» весной (это обязательно). А дальше просто наблюдаю: если вижу, что в середине лета листики начинают краснеть, то провожу подкормку второй раз.

А ещё надо обеспечить голубике обязательный полив, «болото» устраивать не стоит, но почва не должна пересыхать. Здесь положительную роль играет мульчирование, а у меня помимо мульчирования корой почва под кустами закрыта кругами из кокосового волокна.

А вот вредителей или грибной инфекции на кустах не видела. Кроме того, весной обработала кустики (в фазе бутонизации) препаратом «Эмистим». На зиму растения не укрываю, но чтобы не поломались тонкие веточки под снежным настом, делаю обвязку кустов лентой для подвязки.

А ещё положительное качество, так это её способность без ущерба качеству восстанавливаться после разморозки, в отличие от многих других фруктов и ягод, особенно если размораживать в холодильнике — от свежей почти не отличишь.

И в заключение совет: обязательно посадите на участке голубику, конечно, придется потратить время на посадку, но в дальнейшем трудозатраты минимальны.

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