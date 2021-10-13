Сколько раз в неделю можно есть макароны

Макароны — привычный для многих продукт. Это неудивительно, ведь они очень просты и быстры в приготовлении, а также крайне питательны. Главное — выбирать качественный товар и правильно сочетание его с другими ингредиентами. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Чтобы найти настоящие макароны, надо помнить о том, что действующий в России ГОСТ-875-92 на макаронные изделия подразделяет эту продукцию на три группы: А, Б и В.
Первая группа — изделия, изготовленные из муки твердой, вторая — высокостекловидной мягкой, третья — мягкой пшеницы. На пачке настоящих макарон обязательно должна присутствовать одна из надписей: «Группа А, 1-й класс» или «пшеница твердых сортов». Все остальное собственно макаронами не является и имеет право именоваться лишь макаронными изделиями.
Одним из главных достоинств макарон считается высокое содержание углеводов. Именно благодаря им увеличивается период чувства насыщения. Поэтому наилучшим сочетанием для макарон являются овощи. С ними паста усваивается намного быстрее, так как в плодах содержится много клетчатки, витаминов и макроэлементов.
А вот привычное для всех мясо, наоборот, не самое лучшее дополнение к макаронам. С ним паста становится слишком калорийной и тяжело усваивается. Поэтому если хочется чего-нибудь белкового, то лучше отдать предпочтение рыбе или морепродуктам.
Но стоит помнить, что паста даже из твердых сортов пшеницы и в правильных сочетаниях — блюдо не на каждый день. Ведь это блюдо хоть и полезное, но довольно калорийное. Поэтому макароны лучше есть в первой половине дня и не чаще двух-трех раз в неделю.