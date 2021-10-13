Сколько раз в неделю можно есть макароны

Макароны — привычный для многих продукт. Это неудивительно, ведь они очень просты и быстры в приготовлении, а также крайне питательны. Главное — выбирать качественный товар и правильно сочетание его с другими ингредиентами. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Правильные макароны

Чтобы найти настоящие макароны, надо помнить о том, что действующий в России ГОСТ-875-92 на макаронные изделия подразделяет эту продукцию на три группы: А, Б и В.

Первая группа — изделия, изготовленные из муки твердой, вторая — высокостекловидной мягкой, третья — мягкой пшеницы. На пачке настоящих макарон обязательно должна присутствовать одна из надписей: «Группа А, 1-й класс» или «пшеница твердых сортов». Все остальное собственно макаронами не является и имеет право именоваться лишь макаронными изделиями.

Сочетания макарон

Одним из главных достоинств макарон считается высокое содержание углеводов. Именно благодаря им увеличивается период чувства насыщения. Поэтому наилучшим сочетанием для макарон являются овощи. С ними паста усваивается намного быстрее, так как в плодах содержится много клетчатки, витаминов и макроэлементов.

А вот привычное для всех мясо, наоборот, не самое лучшее дополнение к макаронам. С ним паста становится слишком калорийной и тяжело усваивается. Поэтому если хочется чего-нибудь белкового, то лучше отдать предпочтение рыбе или морепродуктам.