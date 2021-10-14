В московский гид Michelin войдут 69 ресторанов

Девять московских ресторанов были отмечены самым известным и влиятельным из гастрономических рейтингов мира Michelin, сообщает корреспондент "Газеты ру". "Получение звезды — это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами", — отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек. В рейтинг с одной звездой вошли: "Селфи", "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и CABBA. По 2 звезды получили два ресторана - Artest Chef's table и Twins Garden. По словам директора по коммуникациям "Мишлен Россия" Ольги Серковой, методология этого ресторанного гида неизменна, прозрачна и действует уже свыше 120 лет по всему миру. Для него оценку проводят независимые инспекторы, сотрудники группы Michelin. Они соблюдают анонимность и строгие этические правила, такие как, например, оплата счета за еду. При этом существует пять критериев оценки качества блюда. Речь идет о качестве и происхождении ингредиентов, авторском стиле шеф-повара, его мастерстве и технике, балансе вкусовых качеств: соленый, сладкий, кислый, горький.