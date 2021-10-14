Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
Пробки 1 балл
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.16
Войти в почту

Звезды Michelin получили девять ресторанов Москвы

Газета.Ruиещё 23
2 часа назад

Девять московских ресторанов были отмечены самым известным и влиятельным из гастрономических рейтингов мира Michelin, сообщает корреспондент "Газеты ру". "Получение звезды — это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами", — отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек. В рейтинг с одной звездой вошли: "Селфи", "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и CABBA. По 2 звезды получили два ресторана - Artest Chef's table и Twins Garden. По словам директора по коммуникациям "Мишлен Россия" Ольги Серковой, методология этого ресторанного гида неизменна, прозрачна и действует уже свыше 120 лет по всему миру. Для него оценку проводят независимые инспекторы, сотрудники группы Michelin. Они соблюдают анонимность и строгие этические правила, такие как, например, оплата счета за еду. При этом существует пять критериев оценки качества блюда. Речь идет о качестве и происхождении ингредиентов, авторском стиле шеф-повара, его мастерстве и технике, балансе вкусовых качеств: соленый, сладкий, кислый, горький.

В московский гид Michelin войдут 69 ресторанов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Еда,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители