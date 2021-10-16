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Как отличить настоящие яйца от поддельных

Мария Каткова
42 минуты назад

Искусственные яйца производят из различных химических компонентов, непригодных к употреблению. В небольших магазинах и у недобросовестных поставщиков можно встретить поддельные яйца, которые поставляются из разных стран.

С одного взгляда отличить поддельное яйцо от настоящего невозможно, но если проверить всю коробку и приглядеться, то такое вполне реально. Поэтому, если вы сомневаетесь в качестве яиц перед покупкой, то вскройте упаковку и тщательно их проверьте. Это может уберечь вас от отравления поддельными яйцами. По какой признакам их отличать — смотрите в видео.

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