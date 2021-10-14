Две самые вредные пищевые привычки россиян

Привычка всё есть с хлебом является самой плохой пищевой привычкой россиян и других жителей постсоветского пространства, утверждают современные диетологи. Мы едим с хлебом супы, картофель, мясо, каши и даже арбузы. Наверное, так проявляется наша генетическая память о голодных временах.

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Многие научные издания, в их числе британский Journal of Human Nutrition and Dietetics, публикуют результаты исследований, в которых доказывается, что в высшем сорте муки отсутствует один из важнейших компонентов хлеба — клетчатка, так как при переработке все пищевые волокна попросту превращаются в пыль. Оказываясь в кишечнике, такой хлеб подобно клейстеру обволакивает пищу, мешая ей расщепляться. В этом случае организм человека не только недополучает питательные вещества, но уже через короткое время начинает испытывать чувство голода.

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О вреде хлеба постоянно напоминает известный американский кардиолог Уильям Дэвис, утверждая, что частые проявления усталости и нарушения концентрации (проблемы современных людей) — это следствие избыточного употребления хлебобулочных изделий. Врач подкрепляет свои выводы тем, что во многих современных сортах пшеницы содержится белок глиадин, который по своим свойствам сравним с опиатами: он вызывает повышенный аппетит, что заставляет человека потреблять калорий больше, чем это необходимо организму.

Другая вредная привычка россиян - запивать еду. Многие считают, что жидкость смягчает пищу, тем самым способствуя ее быстрому перевариванию. Причем не важно, какой напиток употребляется: газировка, чай, сок, коктейль, вино или обычная вода.

Разбавление же пищи жидкостью проведет к потере ее бактерицидных свойств. «А как же первые блюда, которые также являются жидкостью?» — заявят скептики. По словам специалистов, бульоны или супы содержат экстрактивные вещества, которые только улучшают сокоотделение и пищеварение.

Ученые установили, что при разбавлении в желудке твердой пищи водой происходит значительный выброс инсулина в кровь. В ходе исследования, проведенного специалистами из Суринама, добровольцы были разделены на две группы: одной было предложено съесть несколько пончиков, запивая их водой, другой — ограничиться сухомяткой. В итоге у исследуемых из первой группы было зафиксировано резкое двукратное повышение в крови уровня сахара, тогда как у представителей второй группы показатели глюкозы остались в норме. Это объясняется тем, что вода способствует абсорбированию сахара.