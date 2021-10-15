Чем опасны для здоровья кедровые орехи

Считается, что кедровые орешки очень полезны для организма. Это один из самых дорогостоящих сортов орехов, который активно используется не только в кулинарии, но и в косметологии, медицине, диетологии и даже ароматерапии. Но у всякой медали есть обратная сторона

Фото: Русская семерка Русская семерка

На самом деле эти орехи орехами не являются - они представляют собой семена сибирской кедровой сосны и бывают двух видов: кондовые (крупного размера) и таежные (мелкого размера). В них действительно масса полезных веществ и натуральных активных компонентов, в том числе витамины, аминокислоты, медь, магний, марганец, цинк, фосфор, кремний, йод, благодаря которым этот продукт оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую, пищеварительную, нервную системы, улучшает работу печени и органов кроветворения. К тому же семена кедра на 50% содержат белок и хорошо усваиваются организмом.

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Но вместе с тем кедровые орехи способны нанести и существенный вред здоровью.

Они могут быть заражены

Как правило, мы не собираем кедровые орехи самостоятельно, а приобретаем их в уже очищенном виде. А такие орехи могут оказаться зараженными грибками и различными болезнетворными микроорганизмами.

Ими можно отравиться

У людей, переевших кедровых орешков, нередко проявляются недомогания в виде общего ухудшения физического состояния, головокружения, рвоты, диареи. Могут обостриться уже имеющиеся заболевания пищеварительной системы, печени, желчного пузыря. С одной стороны, это объясняется желчегонным эффектом, с другой - очищенные орехи не могут храниться слишком долго, они портятся и становятся прогорклыми на вкус. Это говорит о том, что в них образовались токсичные вещества.

Они вызывают изменение вкусовых ощущений

Замечено, что если человек съел слишком много кедровых орехов, у него меняются вкусовые ощущения. Причем эффект проявляется спустя несколько дней. Во рту появляется горечь и долго не проходит.

На них может быть аллергия

У отдельных людей может встречаться индивидуальная непереносимость кедровых орехов. Скорее всего, это реакция на какой-то из многочисленных компонентов, входящих в их состав. К сожалению, порой это выясняется слишком поздно.

От них полнеют

Кедровые орехи довольно калорийны. Поэтому, если у вас есть склонность к набору лишнего веса или вы страдаете ожирением, то лучше воздержаться от употребления этого лакомства.

Они могут вызвать проблемы с сердцем и кровообращением

С осторожностью следует употреблять кедровые орехи, если вы страдаете сердечными заболеваниями, тромбозом или варикозом. Хотя в небольших дозах они полезны, их передозировка может нарушить состояние сердечно-сосудистой системы и это приведет к непредсказуемым последствиям.

Они противопоказаны при беременности

Во всяком случае, женщинам рекомендуется с осторожностью употреблять их в период беременности и кормления грудью. Это может привести к аллергическим реакциям и проблемам с желудочно-кишечным трактом и у матери, и у ребенка. Хотя, если не есть орехов слишком много, то ничего страшного не случится.

Как избежать вреда?

Лучше всего покупать кедровые орехи не очищенными, а в скорлупе или даже шишках. Оптимальный вариант – собирать их самим. Чтобы сохранить ценные свойства, семена просушивают, рассыпав их в теневом месте на натуральной ткани или положив в духовку. После этого необходимо их перебрать и положить в полотняный мешочек. Хранить продукт следует в темном месте, куда не попадают солнечные лучи, и не более 3 месяцев.

Не стоит злоупотреблять кедровыми орехами, как бы сильно они вам ни нравились. Для взрослого человека ежедневная безвредная доза – 50 граммов, детям следует давать не более 25-30 граммов орешков в сутки. Тогда вы сможете избежать неприятных последствий.

Не следует употреблять кедровые орешки в сочетании с мясными или молочными продуктами – в них и так много белка.