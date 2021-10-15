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Как разогреть остатки макарон или риса и не пересушить их

WMJ.ru
2 часа назад

Рис и макароны легко превращаются в пересушенную и безвкусную массу, если их неправильно разогревать.

Как разогреть остатки макарон или риса, не пересушив их
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Издание LifeHacker подсказывает: чтобы не пересушить блюда, стоит добавить немного пара. Так, прямо на макароны или рис на тарелке можно положить кубик льда, прежде чем отправить ваш обед разогреваться в микроволновой печи. С макаронными изделиями, правда, немного сложнее: их стоит накрыть и, если нужно разогревать блюдо больше минуты, перемешивать каждую минуту.

Также сработает бумажное полотенце: можно сбрызнуть рис или макароны водой и накрыть слегка влажным бумажными полотенцем. Влага создаст достаточно пара, чтобы увлажнить вашу еду, а бумажное полотенце не даст пару улетучиться слишком быстро.

Еда,
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