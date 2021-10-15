Как разогреть остатки макарон или риса, не пересушив их

Издание LifeHacker подсказывает: чтобы не пересушить блюда, стоит добавить немного пара. Так, прямо на макароны или рис на тарелке можно положить кубик льда, прежде чем отправить ваш обед разогреваться в микроволновой печи. С макаронными изделиями, правда, немного сложнее: их стоит накрыть и, если нужно разогревать блюдо больше минуты, перемешивать каждую минуту.