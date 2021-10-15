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Назван самый популярный источник рецептов у россиян

Lenta.ru
1 час назад

Большинство россиян при готовке руководствуются советами из интернета. При этом 38 процентов находят рецепты в социальных сетях — TikTok, Instagram и других. Популярные источники названы в имеющемся в распоряжении «Ленты.ру» исследовании сервиса доставки Delivery Club и аналитического центра Research.Me, в ходе которого были опрошены 1,5 тысячи россиян старше 16 лет.

Назван самый популярный источник рецептов у россиян
Фото: PexelsPexels

Оказалось, что 68 процентов граждан на постоянной основе или время от времени прибегают к рецептам. Россияне старше 55 лет чаще всего обращаются к ним в канун праздников, например, перед Новым годом или днем рождения. Люди в возрасте от 16 до 24 лет признались, что используют рецепты для развития кулинарных навыков, а респонденты среднего возраста — чтобы побаловать или удивить новым блюдом любимого человека.

При необходимости найти рецепт большинство опрошенных россиян (70 процентов) обращаются к интернету и соцсетям. Еще треть граждан (34 процента) переняли способы приготовления еды от мам или бабушек. Почти столько же респондентов признались, что создают рецепты сами.

Более 40 процентов россиян предпочитают рецепты средней сложности, и обычно осваивают менее одного рецепта в неделю. Чаще всего прописанный алгоритм нужен гражданам для приготовления горячих блюд (30 процентов), десертов (26 процентов) и салатов (22 процента). Также исследователи отметили, что москвичи по рецептам обычно предпочитают готовить именно десерты.

Ранее TikTok-блогерша показала необычный способ разогревать блюдо в микроволновке: девушка положила в тарелку с едой лед. Он был нужен для того, чтобы не пересушить и равномерно разогреть блюдо. Лучше всего лайфхак подходит для риса и других круп.

Еда,Lenta.ru,
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