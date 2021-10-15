Диетолог назвала опасные молочные продукты

Диетолог Наталья Нефедова предупредила, что некоторые продукты с содержанием лактозы могут быть опасны для организма. Об этом она рассказала в беседе с "Народными Новостями".

По словам диетолога, опасными продуктами являются сметана и сливки. Первое, в свою очередь, можно заменить на йогурт, а сливки на молоко. При этом вся молочка может быть в рационе человека, но стоит употреблять более двух-трех порций в день:

"Речь идет о двух стаканах молока, 50 граммах сыра или 150 миллилитров йогурта. Каждый вид кисломолочной продукции является одной порцией. Понятно, что кисломолочные продукты более полезны для микробиоты кишечника, чем простые молочные".

Важно не забывать о разнообразии рациона и добавлять в план питания кефир, ряженку и творог.