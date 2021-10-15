Что запрещено есть пожилым

Медики рекомендуют пожилым людям отказаться от некоторых продуктов, чтобы не навредить своему здоровью. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина рассказала, какая еда может спровоцировать приступ гипертонии, повысить риск образования тромбов и рака.

По словам эксперта, людям в возрасте лучше не злоупотреблять грейпфрутом, если они принимают лекарства. Из-за этого препараты могут перестать быть эффективными или начать действовать слишком сильно. Врач порекомендовала есть фрукт раз в неделю, и соблюдать интервал между приемом лекарств и употреблением грейпфрута. Он должен быть не менее четырех часов.