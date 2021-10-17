Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+5° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.76
Войти в почту

Дончанка потеряла более 2 млн рублей, поговорив с телефонным мошенником

Rostof.ruиещё 2
17 часов назад

Жительница Шахт лишилась более 2 млн рублей, поверив телефонному мошеннику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Дончанка потеряла более 2 млн рублей, поговорив с телефонным мошенником
Фото: Rostof.ruRostof.ru

- 60-летней женщине в течение двух дней поступали звонки с неизвестных номеров. В 13-й раз она ответила. Дозвонившийся представился сотрудником одного из банков и сообщил, что по ее банковскому счету происходят сомнительные финансовые операции, - говорится в сообщении.

Для того, чтобы сохранить сбережения, он предложил ей перевести все деньги на резервные счета. Женщина запаниковала и растерялась, так как на карте хранила большую сумму денег и никаких действий с ними в последнее время не производила. Мошенник успокоил свою жертву и предложил побыстрее выполнить перечисленные им действия для защиты денежных средств. Следуя указаниям, потерпевшая их выполнила, потеряв в итоге 2 млн 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители