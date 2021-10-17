Дончанка потеряла более 2 млн рублей, поговорив с телефонным мошенником

- 60-летней женщине в течение двух дней поступали звонки с неизвестных номеров. В 13-й раз она ответила. Дозвонившийся представился сотрудником одного из банков и сообщил, что по ее банковскому счету происходят сомнительные финансовые операции, - говорится в сообщении.

Для того, чтобы сохранить сбережения, он предложил ей перевести все деньги на резервные счета. Женщина запаниковала и растерялась, так как на карте хранила большую сумму денег и никаких действий с ними в последнее время не производила. Мошенник успокоил свою жертву и предложил побыстрее выполнить перечисленные им действия для защиты денежных средств. Следуя указаниям, потерпевшая их выполнила, потеряв в итоге 2 млн 100 тыс. рублей.