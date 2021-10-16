Медик назвала продукты, повышающие сахар в крови

Какие продукты нужно исключить из рациона диабетикам и людям с предрасположенностью к нему рассказала британский врач Шарлотта Нортон.

Врачи отмечают, что признаками высокого сахара в крови могут быть постоянная усталость в первой половине дня и быстрое наступление чувства голода.

"Само собой разумеется, что людям с диабетом нужно избегать сладких напитков и подслащенных продуктов, таких как злаки и энергетические напитки", — цитирует медика портал Express.

Однако, по словам специалиста, есть и более неочевидные "запрещенные" продукты. В частности, уровень глюкозы в крови могут повысить белый хлеб, йогурты, белый рис, сухофрукты.

Врачи отмечают, что признаками высокого сахара в крови могут быть постоянная усталость в первой половине дня и быстрое наступление чувства голода.

При этом специалисты напоминают, что сахарный диабет увеличивает риск развития неврологических нарушений и сердечных болезней.