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Медик назвала продукты, повышающие сахар в крови

Диана Товсепова
2 часа назад

Какие продукты нужно исключить из рациона диабетикам и людям с предрасположенностью к нему рассказала британский врач Шарлотта Нортон.

Медик назвала продукты, повышающие сахар в крови
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врачи отмечают, что признаками высокого сахара в крови могут быть постоянная усталость в первой половине дня и быстрое наступление чувства голода.

"Само собой разумеется, что людям с диабетом нужно избегать сладких напитков и подслащенных продуктов, таких как злаки и энергетические напитки", — цитирует медика портал Express.

Однако, по словам специалиста, есть и более неочевидные "запрещенные" продукты. В частности, уровень глюкозы в крови могут повысить белый хлеб, йогурты, белый рис, сухофрукты.

Врачи отмечают, что признаками высокого сахара в крови могут быть постоянная усталость в первой половине дня и быстрое наступление чувства голода.

При этом специалисты напоминают, что сахарный диабет увеличивает риск развития неврологических нарушений и сердечных болезней.

А о продуктах, повышающих риск развития онкологии, сообщалось ранее.

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