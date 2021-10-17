Какой фрукт нужно есть после интенсивных тренировок

Интенсивные тренировки запускают окислительные процессы в мышцах, что приводит к повреждению клеток и росту рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы избежать негативных последствий после спортзала нужно съедать два киви в день. Об этом сообщает арабское издание Sabq.

В японском университете Кагава было проведено исследование. В нем приняли участие 30 бегунов - по 15 в каждой группе. Первой ежедневно давали по два киви в день, а второй нет. В результате обнаружилось, что у употреблявших фрукт спортсменов уменьшилось негативное воздействие высокоинтенсивных тренировок организм.

По мнению ученых, причина такого воздействия кроется в высоком уровене антиоксидантов в киви. Они защищают организм от окислительного процесса. Также в состав фрукта входят полифенолы, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.