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Какой фрукт нужно есть после интенсивных тренировок

Катерина Саломе
1 час назад

Интенсивные тренировки запускают окислительные процессы в мышцах, что приводит к повреждению клеток и росту рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы избежать негативных последствий после спортзала нужно съедать два киви в день. Об этом сообщает арабское издание Sabq.

Какой фрукт нужно есть после интенсивных тренировок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В японском университете Кагава было проведено исследование. В нем приняли участие 30 бегунов - по 15 в каждой группе. Первой ежедневно давали по два киви в день, а второй нет. В результате обнаружилось, что у употреблявших фрукт спортсменов уменьшилось негативное воздействие высокоинтенсивных тренировок организм.

По мнению ученых, причина такого воздействия кроется в высоком уровене антиоксидантов в киви. Они защищают организм от окислительного процесса. Также в состав фрукта входят полифенолы, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Удивительно, что не только состав макроэлементов и витаминов влияет на пользу фруктов и овощей. Еще одним отличительным фактором является цвет плодов. Ранее мы писали, как цвет овощей и фруктов влияет на здоровье.

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