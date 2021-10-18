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Названы последствия употребления рыбы два раза в неделю

Мария Каткова
2 часа назад

Врачи и диетологи из США рассказали о последствиях употребления рыбы два раза в неделю. По их мнению, такой рацион исключительно приятно влияет на организм. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Названы последствия употребления рыбы два раза в неделю
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач-диетолог и автор нескольких книг о здоровом питании Джексон Блэтнер заявила, что рыба очень полезна для мозга из-за большого количества содержания омега-3. Эти кислоты помогают бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами.

Врач-диетолог Джули Аптон добавила, что употребление жирных сортов рыбы может быть полезно для сердца. Чтобы снизить риск инсульта и инфаркта, нужно включить лосося, сардину, форель или тунца в свой рацион дважды в неделю. Если человек не любит рыбу или не может позволить себе употреблять ее так часто, то нужно заменить ее на таблетки с содержанием омега-3-кислоты.

Еще один диетолог Кэтрин Брукинг заявила о полезности рыбы для ментального здоровья. В местах, где люди едят много рыбы, гораздо реже страдают от психических расстройств.

Еще одним обычным, но очень полезным продуктом является грецкий орех. У него есть масса полезных свойств.

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