Названы продукты, которые нельзя класть в суп

Врач-диетолог Изабель Смит рассказала, какие продукты в супе могут навредить здоровью. Об этом пишет издание Eat this.
По словам медика, лучше исключить из рационы супы, в приготовлении которых используются консервированные овощи и томатная паста. Они содержат большое количество соли.
Также не стоит добавлять в супы колбасу и сыр. Врач объяснила, что в них слишком много вредного глутамата натрия.
"Необходимо избегать первых блюд, приготовленных на основе сливок и бульонных кубиков. Лучше заменить такой бульон на овощной", — посоветовала Изабель Смит.
Кроме того, по мнению диетолога, нежелательно добавлять в супы макароны. Продукты из пшеничной муки калорийны и не приносят никакой пользы для организма.