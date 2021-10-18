Названы продукты, которые нельзя класть в суп

Врач-диетолог Изабель Смит рассказала, какие продукты в супе могут навредить здоровью. Об этом пишет издание Eat this.

По словам медика, лучше исключить из рационы супы, в приготовлении которых используются консервированные овощи и томатная паста. Они содержат большое количество соли.

Также не стоит добавлять в супы колбасу и сыр. Врач объяснила, что в них слишком много вредного глутамата натрия.

"Необходимо избегать первых блюд, приготовленных на основе сливок и бульонных кубиков. Лучше заменить такой бульон на овощной", — посоветовала Изабель Смит.