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Названы продукты, которые нельзя класть в суп

Мира Маркина
21 минуту назад

Врач-диетолог Изабель Смит рассказала, какие продукты в супе могут навредить здоровью. Об этом пишет издание Eat this.

Названы продукты, которые нельзя класть в суп
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, лучше исключить из рационы супы, в приготовлении которых используются консервированные овощи и томатная паста. Они содержат большое количество соли.

Также не стоит добавлять в супы колбасу и сыр. Врач объяснила, что в них слишком много вредного глутамата натрия.

"Необходимо избегать первых блюд, приготовленных на основе сливок и бульонных кубиков. Лучше заменить такой бульон на овощной", — посоветовала Изабель Смит.

Кроме того, по мнению диетолога, нежелательно добавлять в супы макароны. Продукты из пшеничной муки калорийны и не приносят никакой пользы для организма.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя есть кальмаров.

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