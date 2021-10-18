Названы снижающие риск развития рака продукты

«Одно только потребление овощей и фруктов снижает заболеваемость раком на 20 процентов. Если еще и избегать животных продуктов, то мы можем умножить эту цифру на два, таким образом, два случая заболевания раком из пяти будут предотвращены», — заявил Карасев.