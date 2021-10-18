Полезные продукты, которые опасны для фигуры

Нередко здоровая пища оказывается вовсе не такой уж и полезной. Поэтому на пути к здоровому организму и стройному телу необходимо исключить ряд продуктов — читайте в материале "Рамблера".

Орехи

Этот продукт часто используют в качестве перекуса, поскольку орехи представляют собой кладезь полезных веществ, а именно белки, жирные кислоты, клетчатка, витамин E и жиры, которые необходимы для сердечно-сосудистой системы. Однако при всех полезных свойствах этого продукта, в орехах довольно много калорий, а 80 процентов составляют жиры. Так, в 30 грамма содержится от ста до двухсот калорий.

Фрукты

А вот во фруктах калорий гораздо меньше, они также содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и клетчатки. Однако даже и в них скрывается опасность. Дело в содержании большого количества фруктового сахара, которым не следует злоупотреблять. Для того, чтобы переварить фрукты, организму необходимо выработать инсулин. А перепады объема сахара в крови могут привести к клеточному воспалению, которое приведет к ряду других последствий для организма.

Темный шоколад