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Полезные продукты, которые опасны для фигуры

Мария Иглина
1 час назад

Нередко здоровая пища оказывается вовсе не такой уж и полезной. Поэтому на пути к здоровому организму и стройному телу необходимо исключить ряд продуктов — читайте в материале "Рамблера".

Полезные продукты, которые опасны для фигуры
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Орехи

Этот продукт часто используют в качестве перекуса, поскольку орехи представляют собой кладезь полезных веществ, а именно белки, жирные кислоты, клетчатка, витамин E и жиры, которые необходимы для сердечно-сосудистой системы. Однако при всех полезных свойствах этого продукта, в орехах довольно много калорий, а 80 процентов составляют жиры. Так, в 30 грамма содержится от ста до двухсот калорий.

Фрукты

А вот во фруктах калорий гораздо меньше, они также содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и клетчатки. Однако даже и в них скрывается опасность. Дело в содержании большого количества фруктового сахара, которым не следует злоупотреблять. Для того, чтобы переварить фрукты, организму необходимо выработать инсулин. А перепады объема сахара в крови могут привести к клеточному воспалению, которое приведет к ряду других последствий для организма.

Темный шоколад

Такое лакомство снижает количество холестерина, улучшает структуру волос, положительно влияет на кожу лица и просто отлично поднимает настроение. Но и темный шоколад таит в себе опасность. В первую очередь, и, как и любым другим шоколадом, довольно просто увлечься и можно есть за вечер целую плитку, а то и не одну. И поскольку он содержит в себе большое количество сахара и жиров, то есть риск заработать и даже сахарный диабет.

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