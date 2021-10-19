Врач рассказала об опасных последствиях отказа от мяса

Диетолог Ольга Чунтова объяснила, почему нельзя исключать мясо из рациона. По ее словам, это может привести к проблемам со здоровьем. Ее слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнула врач, при отказе от животного белка в организм перестают попадать важные элементы. Среди них, например, витамины D, В12, Омега-3 жирные кислоты, креатин, холестерин, йод, фосфор и кальций.

"Все это приводит к гормональному нарушению. Страдают волосы, ногти, кости, репродуктивная функция. Исключая животный белок, возрастает и риск развития анемии. При исключении из рациона продуктов животного происхождения растительный белок не в состоянии заменить животный ни по составу аминокислот, ни по усвояемости",

— отметила эксперт.

Диетолог добавила, что тем, кто все-таки принял решения отказаться от мяса, нужно сбалансировать рацион так, чтобы не терять важные макро- и микроэлементы. Так, водоросли, семена чиа, грецкий орех, яйца, семя льна восполнят дефицит полиненасыщенных жирных кислот. Из ореховых и бобовых можно получить цинк, а из молочных продуктов — аминокислоты.