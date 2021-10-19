Какую кашу лучше есть на завтрак

Специалисты Гарвардской медицинской школы назвали самые полезные каши на завтрак. Одна снижает риск развития гипертонии, другая полезна для любителей сладкого, а третья эффективно уменьшает уровень холестерина. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, из какой крупы лучше готовить кашу.

Овсянка входит в список самых полезных завтраков, но не занимает в нем первое место. Она богата пищевыми волокнами и улучшает состояние микрофлоры. Кроме того, овсянка снижает уровень холестерина из-за содержания в ней холина. Те, кто едят ее дважды в день, реже страдают гипертонией.