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Какую кашу лучше есть на завтрак

Мира Маркина
2 часа назад

Специалисты Гарвардской медицинской школы назвали самые полезные каши на завтрак. Одна снижает риск развития гипертонии, другая полезна для любителей сладкого, а третья эффективно уменьшает уровень холестерина. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, из какой крупы лучше готовить кашу.

Овсянка входит в список самых полезных завтраков, но не занимает в нем первое место. Она богата пищевыми волокнами и улучшает состояние микрофлоры. Кроме того, овсянка снижает уровень холестерина из-за содержания в ней холина. Те, кто едят ее дважды в день, реже страдают гипертонией.

Смотрите видео, чтобы узнать про другие полезные каши на завтрак.

Еда,Видео,Юлия Чехонина,
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