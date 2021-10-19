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Абхазский биолог объяснил, как выбирать вкусные мандарины

Диана Товсепова
1 час назад

Хорошие мандарины должны быть желто-оранжевого или оранжевого цвета с небольшой прозеленью. При этом мандарины раннего урожая всегда более плотные и с гладкой кожурой. Об этом рассказал заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия изданию РИА Новости.

Абхазский биолог объяснил, как выбирать мандарины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Абхазские мандарины, как отметил специалист, не обрабатываются химикатами и не покрываются воском для товарного вида:

"Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу - не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие", — объяснил он.

Сабекия также отметил, что цитрусовые теперь стали продавать с веточками как "показатель свежести".

"Раньше абхазские цитрусовые продавались без веточек. Сейчас мы столкнулись с этим на рынке, и китайские цитрусовые начали продавать с веточками. У абхазских листья более широкие и заострённые, а у китайских - узкие, чуть продолговатые",— объяснил он.

Сабекия объяснил, что в Абхазии растет около 120 сортов цитрусовых. Основной промышленный сорт в стране — уншиу. Этот вид древесных цитрусовых завезли в республику в 1894 году.

А о том, как правильно обрабатывать фрукты и овощи из магазинов перед едой, рассказывалось ранее.

Еда,РАН,РИА Новости,
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