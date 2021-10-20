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Названы продукты для идеального завтрака

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина объяснила, какие продукты могут стать частью идеального завтрака. Она призвала россиян есть по утрам яйца и сливочное масло, сообщает РИА Новости.

Названы продукты для идеального завтрака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Цапкина назвала продуктами для лучшего завтрака яйца и сливочное масло. Медик объяснила, что в яйцах содержится более 40 витаминов: большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, которые нужны для поддержания здоровья. Среди них — магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и другие.

«В 100 граммах яйца содержится 11-13 грамм протеина. Как мы знаем, белок жизненно необходим нашему организму в качестве строительного материала и переноса питательных веществ до клетки»,

— подчеркнула эксперт.

Натуральное сливочное масло является суперфудом для организма, отметила Цапкина. В содержатся жирорастворимые витамины А, D, Е и К и жирные кислоты.

«Сочетание этих компонентов отлично используется в антивозрастной терапии, так как они замедляют старение, помогают регенерации клеток, что улучшает рост ногтей, волос, повышает упругость кожи»,

— заключила диетолог.

Еда,РИА Новости,
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