Названы продукты для идеального завтрака

Диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина объяснила, какие продукты могут стать частью идеального завтрака. Она призвала россиян есть по утрам яйца и сливочное масло, сообщает РИА Новости .

Цапкина назвала продуктами для лучшего завтрака яйца и сливочное масло. Медик объяснила, что в яйцах содержится более 40 витаминов: большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, которые нужны для поддержания здоровья. Среди них — магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и другие.