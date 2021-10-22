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Три способа справиться с желанием перекусить

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Американский диетолог Айат Слейманн объяснила, как справиться с желанием перекусить. Ее советы перечислило издание PopSugar.

Три способа справиться с желанием перекусить
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, желание что-то съесть может свидетельствовать о том, что организм не получает достаточного количества еды для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Слейманн перечислила три способа, которые помогают в борьбе с голодом.

Во-первых, каждый прием пищи должен состоять из блюд, которые содержат клетчатку, здоровые жиры и белки.

Во-вторых, нужно уменьшить количество углеводов и увеличить количество белка, употребляемого во время обеда.

В-третьих, необходимо следить за количеством пищи, съедаемой в течение дня. Ее должно хватать для насыщения.

Еда,
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