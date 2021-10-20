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Врач рассказала, чем опасен кефир перед сном

Мира Маркина
1 час назад

Врач-гастроэнтеролог Наталья Гронская рассказала, почему лучше не пить кефир на ночь. Об этом пишет издание «Газета.ru».

Врач рассказала, чем опасен кефир перед сном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению медика, польза кефира сильно преувеличена.

«Кисломолочные продукты — это тоже сахар. Кефир поднимает уровень инсулина, а значит, растет и гормон стресса кортизол», — рассказала врач.

В организме здорового человека уровень кортизола снижается в вечернее время и начинается выработка мелатонина, который отвечает за качество сна. Стакан кефира на ночь может помешать правильной выработке этого гормона.

«В то время как организму нужно вырабатывать мелатонин, мы сами искусственно поднимаем кортизол. Конечно же, сна не будет», — объяснила Наталья Гронская.

Также кисломолочные продукты могут вызывать дискомфорт в желудке при наличии у человека с эзофагитом — воспалительным поражением слизистой оболочки пищевода.

«Идет заброс кислоты в пищевод, а это кашель, першение, изжога», — сказала медик.

Ранее врач назвала продукты, которые нельзя класть в суп.

Еда,Газета.Ru,
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