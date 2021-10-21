4 ошибки, которые превращают продукты в отраву

Неправильное употребление даже самых полезных продуктов может не только свести их пользу к нулю, но и сделать вредными. О самых распространенных ошибках читайте в материале “Рамблера”.

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Пить много минеральной воды

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Стараясь восполнять суточную норму потребления жидкости, стоит помнить о том, что обычная питьевая вода и минеральная — это не одно и то же. Бездумно пить минералку в неограниченных количествах специалисты не рекомендуют. Для начала необходимо прочесть на этикетке, когда именно (до или после приема пищи) можно употреблять конкретную минеральную воду, и строго придерживаться рекомендаций. Бесконтрольный прием минеральной воды может привести к острому гастриту. Дело в том, что минеральная вода содержит щелочную реакцию, а ее излишнее количество может начать разъедать стенки желудка, приводя к вышеназванной болезни.

Верить в безусловную пользу кефира

Мы привыкли считать, что кефир полезен всегда и всем. Но у этого продукта есть и обратная сторона медали. Магазинный кефир, как правило, содержит в себе крахмал. Поэтому если вы, например, пьете обезжиренный или нежирный кефир с целью похудеть, вряд ли вам это сильно поможет. Особенно осторожными с кефиром стоит быть диабетикам. Необходимо тщательно проверять продукт на отсутствие в нем крахмала или покупать кефир только у проверенных продавцов.

Груши на голодный желудок

Груша, безусловно, полезный фрукт с относительно низким содержанием сахара. Но и в ее употреблении есть свои нюансы. Категорически не стоит лакомиться грушами до основного приема пищи, поскольку это может вызвать вздутие кишечника или желудочную колику. Идеально время для употребления груш — через 30-60 минут после плотного обеда или ужина.

Яблоки после еды