В российских рыбных консервах найдены паразиты

Специалисты организации «Общественная потребительская инициатива» проверили российские рыбные консервы на качество и безопасность. Об этом сообщает ТАСС.
Выяснилось, что 89% продуктов не соответствуют обязательным требованиям и не соответствуют заявленному качеству. Только 11% консервов не имеет нареканий.
В частности, специалисты нашли нарушения в кильке, горбуше, сайре, шпротах, печени трески. В части продуктов были обнаружены паразиты, а в других состав и вовсе не соответствовал содержанию и вместо заявленной на упаковке рыбы внутри была другая. В некоторых консервах заметили избыток или недостаток соли, а какие-то продукты не устроили экспертов по запаху и вкусу.
«Выявленные нарушения указывают на пренебрежение изготовителями обязательными требованиями и сокрытие от потребителей необходимой информации, что существенно повышает риск причинения вреда здоровью граждан при употреблении данной продукции», — рассказал председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
Павлов отметил, что нарушителей не останавливают даже штрафы и конфискация продукции.
«Объем рынка консервов в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию. А разветвленная товаропроводящая сеть и обширная география затрудняют изъятие продукции из оборота», — объяснил эксперт.
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