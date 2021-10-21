В российских рыбных консервах найдены паразиты

Выяснилось, что 89% продуктов не соответствуют обязательным требованиям и не соответствуют заявленному качеству. Только 11% консервов не имеет нареканий.

В частности, специалисты нашли нарушения в кильке, горбуше, сайре, шпротах, печени трески. В части продуктов были обнаружены паразиты, а в других состав и вовсе не соответствовал содержанию и вместо заявленной на упаковке рыбы внутри была другая. В некоторых консервах заметили избыток или недостаток соли, а какие-то продукты не устроили экспертов по запаху и вкусу.