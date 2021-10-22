Продукты, которые могут избавить от отеков

Что делать, если утром важно выглядеть на все сто.

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Отечность может доставлять невероятное количество проблем, особенно если вам требуется с утра выглядеть отлично, а злосчастные отеки портят всю «картину». На этот случай важно знать, какие продукты помогают бороться с припухлостями и отлично выводят воду.

Красный болгарский перец

Все дело в том, что минеральный и витаминный комплекс помогает поддерживать нормальный баланс воды в нашем организме при условии, что вы съели как минимум 100 граммов продукта за раз. Кроме того, особенности перца позволяют ему набухать в желудке, тем самым заставляя вас отказаться от дополнительных перекусов на долгое время. Лучше всего употреблять перец в сыром виде — так он проявит свои свойства максимально.

Гречка

Простая отварная гречка без приправ — кладезь витаминов и минералов. Считается, что гречку можно использовать лишь в качестве гарнира, однако диетологи готовы поспорить. Вы можете заменить гречкой любой продукт во время ужина, например, рыбу или мясо птицы, и вы заметите, как отеки перестанут вас беспокоить после такого неплотного, но полезного ужина.

Ягоды

Один из самых полезных и эффективных продуктов в борьбе с отечностью. Во многих ягодах содержатся калий и магний в достаточном количестве, чтобы успешно вывести лишнюю воду из организма. Помимо прочего, некоторые виды ягод благотворно влияют на сосуды и работу сердца, а потому стоит добавить несколько видов ягод в свой еженедельный рацион. Лучшим выбором для вас станут вишня, малина, земляника и черешня. Просто замените любимую выпечку и десерты натуральным лакомством.

Петрушка