Ученые объяснили пользу молочных продуктов для пожилых

Группа ученых из Австралии, Нидерландов и США выяснила, что увеличение потребления молочных продуктов снижает число переломов и падений среди людей в домах престарелых. Материал исследования опубликован в The BMJ.
Диета престарелых зачастую бедна кальцием и белками, это приводит к ослаблению костей и увеличению риска падений и переломов. Исследователи из Вагенингенского, Калифорнийского и Мельбурнского университетов решили выяснить, снизит ли риск переломов изменение диеты.
В занявшем два года исследовании приняли участие 56 домов престарелых, в которых насчитывалось 7195 подопечных, чей средний возраст составлял 86 лет. В 27 из них поставляли молоко, сыр и йогурт с целью достичь норматива дневного потребления кальция и белков. В 29 нормативы для меню оставались прежними — 700 миллиграммов кальция в день и 0,9 грамм белков на килограмм массы тела. Всего за время исследования произошло 324 перелома, 4302 падения; умерли 1974 человека.
Диета с повышенным содержанием молочных продуктов на 33 процента снижала риск переломов всех типов (на 46 процентов — переломов шейки бедра) и на 11 процентов — риск падений. Смертность в обеих группах была примерно одинакова.
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