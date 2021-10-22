Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+17° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.69
Войти в почту

В Воронеже умер ученый из Германии

Российская Газета
2 часа назад

Немецкий химик Дитер-Клаус Хайнце скончался в Воронеже на 72-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, сообщили в пресс-службе Воронежского государственного университета.

Выпускник ВГУ Хайнце вернулся в Воронеж, чтобы передать альма-матер книги, похищенные из вузовской библиотеки во время немецкой оккупации и недавно найденные в Германии.

- Буквально два дня назад на форуме "Народная дипломатия в диалоге России и ЕС" жизнерадостный и полный оптимизма Дитер-Клаус Хайнце выражал большую надежду на продолжение диалога Воронежа и Берлина, - рассказали в вузе.

Немецкий ученый окончил химфак воронежского вуза в 1973 году и сделал успешную карьеру на германском комбинате "Буна Верке", возглавив в итоге химический технопарк. Хайнце принадлежал ряд международных промышленных патентов. Не забывал он и свое учебное заведение - благодаря ему университет включен в активное международное сотрудничество. Дитер-Клаус

Зловещая тайна пропавшей Янтарной комнаты

Дитер-Клаус Хайнце стал Почетным доктором Воронежского госуниверситета и награжден знаком "За заслуги перед ВГУ".

Еда,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители