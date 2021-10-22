В Воронеже умер ученый из Германии

Немецкий химик Дитер-Клаус Хайнце скончался в Воронеже на 72-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, сообщили в пресс-службе Воронежского государственного университета.

Выпускник ВГУ Хайнце вернулся в Воронеж, чтобы передать альма-матер книги, похищенные из вузовской библиотеки во время немецкой оккупации и недавно найденные в Германии.

- Буквально два дня назад на форуме "Народная дипломатия в диалоге России и ЕС" жизнерадостный и полный оптимизма Дитер-Клаус Хайнце выражал большую надежду на продолжение диалога Воронежа и Берлина, - рассказали в вузе.

Немецкий ученый окончил химфак воронежского вуза в 1973 году и сделал успешную карьеру на германском комбинате "Буна Верке", возглавив в итоге химический технопарк. Хайнце принадлежал ряд международных промышленных патентов. Не забывал он и свое учебное заведение - благодаря ему университет включен в активное международное сотрудничество. Дитер-Клаус