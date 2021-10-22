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Диетолог сравнила пользу укропа и петрушки для организма

Мария Иглина
2 часа назад

Врач-эндокринолог и врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева сравнила пользу укропа и петрушки для организма. Об этом сообщают "Известия".

Диетолог сравнила пользу укропа и петрушки для организма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, в зелени содержится множество незаменимых нутриентов, таких как биофлавоноиды, аскорбиновая кислота и бета-каротины:

"Зелень содержит мало жиров, хлора и натрия, что хорошо для людей, склонных к повышению артериального давления. В связи с низкой калорийностью и высоким содержанием воды и клетчатки зелень часто является хорошим продуктом питания в составе диет для похудения".

Так, укроп помогает в борьбе с окислительным стрессом, который может привести к развитию атеросклероза, рака и болезни Альцгеймера. А петрушка содержит необходимый для повышения минеральной плотности костей и профилактики атеросклероза витамин К. Эта зелень помогает укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи.

Шпинат, в свою очередь, снижает риск развития рака поджелудочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует артериальное давление, а кинза "может помочь в профилактике заболеваний сердца и сосудов, суставов, рака, деменции, помогает организму в осуществлении иммунных реакций, а также поддерживать здоровье глаз и предотвратить дегенерацию желтого пятна".

Читайте также о том, как диета влияет на риск развития рака.

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