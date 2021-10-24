Какие продукты помогут избавиться от "плохого" холестерина

Врач-диетолог Алексей Ковальков перечислил продукты, способствующие снижению уровня "плохого" холестерина. По его словам, прежде всего, необходимо нормализовать уровень сахара в крови. Своим мнением эксперт поделился на YouTube-канале.
Доктор рекомендует ввести в рацион отруби, так как они богаты белком и клетчаткой. Также стоит употреблять несобранные вовремя яблоки, ведь в них содержатся пектины, утверждает врач.
"Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара — просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов",
— подчеркнул Ковальков.
По словам диетолога, важно исключить из рациона быстрые углеводы и оставить сложные. При этом их количество не 110-115 граммов на человека в сутки.
"Конечно, идеально рассчитать для каждого человека персонально с учетом его умственных и физических нагрузок",
— уточнил медик.