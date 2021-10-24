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Какие продукты помогут избавиться от "плохого" холестерина

Катерина Саломе
51 минуту назад

Врач-диетолог Алексей Ковальков перечислил продукты, способствующие снижению уровня "плохого" холестерина. По его словам, прежде всего, необходимо нормализовать уровень сахара в крови. Своим мнением эксперт поделился на YouTube-канале.

Какие продукты помогут избавиться от "плохого" холестерина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доктор рекомендует ввести в рацион отруби, так как они богаты белком и клетчаткой. Также стоит употреблять несобранные вовремя яблоки, ведь в них содержатся пектины, утверждает врач.

"Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара — просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов",

— подчеркнул Ковальков.

По словам диетолога, важно исключить из рациона быстрые углеводы и оставить сложные. При этом их количество не 110-115 граммов на человека в сутки.

"Конечно, идеально рассчитать для каждого человека персонально с учетом его умственных и физических нагрузок",

— уточнил медик.

Ранее диетолог сравнила пользу укропа и петрушки для организма.

Еда,Алексей Ковальков,
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