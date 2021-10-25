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Для чего при варке бульона в кастрюлю кладут стакан

Даша Краснова
5 часов назад

Как много вы знаете необычных хитростей, которые помогают в быту? Существует старинный способ приготовления бульона с использованием стакана, который делает блюдо особенно вкусным. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Для чего при варке бульона в кастрюлю кладут стакан
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

О методе варки бульона со стаканом в Сети пишут многие. В основном рецепт переходит к ним от старшего поколения. Об этом на своем канале в Яндекс.Дзене рассказал и Андрей, который поехал в отпуск в Астраханскую область.

"Я был в гостях у бабушки и обратил внимание на нежную, вкусную и сочную дичь, которую она готовила. Дичь в моем приготовлении никогда такой мягкой не получалось. Я спросил у хозяйки — «В чём секрет? Что вы добавляете в мясо?» На что она ответила — «Завтра буду готовить, покажу!

На следующее утро она разделала тушку, положила ее в кастрюлю, залила водой и… в качестве главного «ингредиента» добавила стакан! При закипании стеклянная емкость начала барабанить о дно кастрюли. Хозяйка, услышав этот звук сняла пену и убавила огонь. Стакан перестал дребезжать".

Оказалось, что мясо и птица не должны вывариваться в кипятке во время приготовления. Они будут гораздо вкуснее, если будут долго томиться в бульоне. В таком умеренном температурном режиме мясо станет мягким и сочным.

Если температура будет слишком высокой, то мясо станет сухим, бульон тоже будет не таким вкусным. Стакан, в свою очередь, выполняет функцию сигнализации, которая срабатывает при определенной температуре.

При закипании он начинает дребезжать и указывать на то, что мясо стало кипятиться. В этот момент необходимо убрать огонь. Секрет со стаканом был известен еще во времена, когда готовили на открытом огне. Жар было трудно регулировать, поэтому в качестве датчика использовали стеклянный предмет.

Профессиональные повара тоже готовят бульон при определенной температуре, но для ее измерения у них есть специальные приборы.

Еда,
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