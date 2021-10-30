Как молоко отражается на лице

О пользе и вреде молочных продуктов врачи спорят уже не одно десятилетие. О том, что значит "молочное лицо", — в материале "Рамблера".

Некоторые специалисты считают, что употребление молока сказывается не только на процессах в организме, но на коже человека.

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В частности, речь идет о непереносимости лактозы На самом деле, этот диагноз есть очень у многих у людей.

"Непереносимостью лактозы на нашей планете страдает огромное количество людей. Как правило, большинству из них диагноз поставили еще в детстве. Выражается подобный диагноз в таких симптомах как диарея, боли в животе, метеоризм после употребления любых молочных продуктов", — объяснила изданию Aif.ru пластический хирург Лия Гавашели. Заметить подобную взаимосвязь несложно.

Однако проявляется диагноз по-разному. У некоторых непереносимость лактозы не выливается в метеоризм и диарею, а переходит в проблемы с переваривание продуктов, потому как у организма не хватает соответствующих ферментов. Результатом этого будут не сбои в работе с кишечника, а проблемы с кожей.

Специалисты даже применяют термин "молочное лицо".

"Диетологи давно обратили внимание на то, что люди, злоупотребляющие молоком, часто имеют опухшие верхние веки, мешки или пигментацию под глазами, склонны к одутловатости и проявлениям акне даже в зрелом возрасте. Уже не говоря о том, что у любителей молока практически всегда имеются проблемы с лишним весом", — рассказывает Лия Гавашели.

При этом эксперты отмечают, что молоко из супермаркетов часто содержит антибиотики и гормоны, которыми пичкают коров на фермах. Такой состав также не будет полезным для кожи.

Кроме того, многие исследования говорят о том, что на самом деле лактоза подходит для детского питания, а с возрастом ее непереносимость растет и организм человека больше не может так удачно е усваивать.

"Поэтому мнение о том, что с возрастом с молочных продуктов лучше переходить на кисломолочные, которые легче усваиваются нашей пищеварительной системой, не является чем-то кардинально новым, об этом знают многие люди, придерживающиеся здорового образа жизни", — поясняет Лия Гавашели.

Молоко, как считают эксперты, может провоцировать и акне.

Так, коровье молоко способно усилить проблему высыпаний на лице, по словам доктора Фрэнка Липмана, американского эксперта в области интегративной медицины, диетолога и специалиста по правильному питанию.

Он объясняет, что самой природой молоко было предназначено для вскармливания потомства. Поэтому в нем, кроме жиров, белков и углеводов, содержатся вещества, ускоряющие рост и развитие телят.

Как утверждает Липман, даже молоко домашних коров, пасущихся на лугах чистой травой, содержится более 60 всевозможных гормонов. По большей части, это анаболики, похожие на те, которые спортсмены используют для набора мышечной массы.

Любой молочный продукт содержит инсулин, прогестерон, тестестерон и другие стимулирующие вещества. Лактоза только стимулирует синтез инсулина, а он еще больше усиливает действие стероидов на кожу. По словам специалистов, стакан молока повышает уровень этого гормона на 300%! Такие процессы влияют на естественный гормональный фон, провоцируя различные проблемы с кожей, чаще всего акне.

Подобное мнение высказывает известный косметолог Дебби Томас.

"Когда организм переваривает молоко, содержащиеся в нем белки расщепляются и преобразуются в гормоны, очень похожие на инсулин", — рассказывает он.

Чем выше уровень этого гормона, тем более организм склонен к инфекциям и воспалительным процессам, в том числе и на коже.