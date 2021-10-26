Фреш из свеклы: почему его нельзя пить даже здоровым

Свекла издавна считается крайне полезным овощем. В ней масса нужных человеку витаминов (C, P, PP, B), макро- и микроэлементов (рубидий, йод, марганец, цезий, железо, калий, цинк), кислот (фолиевая, щавелевая, лимонная, яблочная) и аминокислот. А еще — огромное количество клетчатки, которая стимулирует кишечную моторику и выводит шлаки.

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Борщи, салаты и соки из свеклы полезны людям с малокровием, ожирением, гипертонией и хроническими запорами. При всех положительных свойствах этого овоща врачи предупреждают, что злоупотреблять им не следует. Есть у свеклы и недостатки, на которые не стоит закрывать глаза.

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Нельзя злоупотреблять свеклой больным диабетом. В овоще очень много сахара, что приводит к повышению его содержания в плазме крови. Свекла все-таки должна быть в рационе, но в минимальных количествах.

Крайне осторожными должны быть пожилые пациенты с остеопорозом и переломами костей. Очищающий эффект свеклы настолько выражен, что она вымывает из организма не только токсины, но и кальций. Хуже всего то, что входящие в состав корнеплода вещества мешают усвоению этого важнейшего элемента.[

Еще одна группа риска — люди с язвой, гастритом и другими болезнями ЖКТ. Свекла в любом виде — сыром, вареном, жареном — имеет кислотную реакцию и действует на органы пищеварения как раздражитель. Фанаты народной медицины часто используют сок этого корнеплода, чтобы бороться с камнями в почках. На самом деле, он не помогает, а еще больше обостряет болезнь из-за входящей в состав щавелевой кислоты.

Нельзя налегать на свеклу и людям с раздраженным кишечником, часто повторяющейся диареей, вздутием и схожими явлениями. Этот овощ — достаточно сильное «слабительное», нещадное к ослабленному болезнями организму.

Даже здоровым людям не стоит пить свежевыжатый свекольный «фреш». Этот модный сейчас среди поклонников здорового питания напиток может привести к спазмам сосудов. Диетологи советуют дать соку немного отстояться, тогда из него улетучатся опасные фракции.

Последний важный момент касается правил употребления свеклы. Перед началом приготовления корнеплод нужно хорошенько вымыть щеточкой. Только после этого можно чистить и нарезать. В свекле очень много азотистой кислоты, которая создает крайне аппетитную среду для патогенных микроорганизмов.