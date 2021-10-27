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Продукты, которые не вредно есть перед сном

Мария Иглина
2 часа назад

Если ваш организм никак не может обойтись без позднего перекуса, то не следует ему в этом отказывать. Однако при выборе еды перед сном нужно быть острожным. "Рамблер" расскажет, какие продукты можно использовать в вечернем перекусе и при этом не навредить фигуре.

Продукты, которые не вредно есть перед сном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Куриная грудка

В грудке, запеченной в духовке или сваренной без большого количества соли, жира практически нет, но при этом это блюдо за счет максимального содержания белка отлично подойдет для утоления голода.

Грибы

Для позднего перекуса подойдут только те грибы, которые были приготовлены на пару или сварены. Также стоит быть осторожнее с консервированными грибами, поскольку большое количество съеденного продукта может навредить печени.

Сельдерей

В 100 граммах сельдерея всего 16 калорий, поэтому этот продукт совершенно не представляет опасности для фигуры. А за счет содержания в нем воды и клетчатки им можно насытиться. Если же вам не нравится вкус сельдерея в сыром виде, то можно поджарить его с небольшим количеством оливкового масла.

Каша

Если вы хотите сохранить фигуру, то кашу предпочтительнее варить на воде без добавления соли и сахара. Если вам все же хочется сделать ее сладкой, то приятной и невредной добавкой может стать жидкий мед и сухофрукты.

Суши

Если вам хочется чего-то вкуснее, то может остановить свой выбор на сушах и роллах. Однако стоит отметить, что они должны быть свежими. Желательно употребить японское блюдо сразу после его приготовления, поэтому пищу придется готовить самостоятельно, а не ждать, пока вам доставят ее из ресторана.

Еда,
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