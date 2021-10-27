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Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму

Мира Маркина
1 час назад

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, кому не рекомендуется есть хурму. Об этом сообщает РИА Новости.

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, в хурме содержится много сахара, поэтому она противопоказана диабетикам.

«Хурма также не рекомендуется людям страдающим панкреатитом в стадии обострения, а также тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой и запорами», — добавила Анастасия Гаврикова.

Однако при отсутствии противопоказаний употребление хурмы очень полезно для здоровья. Фрукт помогает при расстройствах пищеварения. Кроме того, он нормализует метаболизм и является профилактическим средством против возникновения болезней щитовидной железы, так как в нем содержится йод.

Для некоторых людей опасность представляет чеснок. Как рассказала диетолог Анна Ивашкевич, он может принести как пользу, так и вред. Например, чеснок нельзя есть людям с проблемами ЖКТ.

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