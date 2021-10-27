Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, кому не рекомендуется есть хурму. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в хурме содержится много сахара, поэтому она противопоказана диабетикам.

«Хурма также не рекомендуется людям страдающим панкреатитом в стадии обострения, а также тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой и запорами», — добавила Анастасия Гаврикова.

Однако при отсутствии противопоказаний употребление хурмы очень полезно для здоровья. Фрукт помогает при расстройствах пищеварения. Кроме того, он нормализует метаболизм и является профилактическим средством против возникновения болезней щитовидной железы, так как в нем содержится йод.