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Диетолог раскрыла пользу тыквы

Lenta.ru
6 часов назад

Диетолог Марина Макиша раскрыла пользу тыквы в беседе с «Народными Новостями». По ее словам, этот продукт стоит есть практически ежедневно.

Диетолог раскрыла пользу тыквы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметила, что тыква очень полезна и благотворно влияет на состояние организма.

«Во-первых, это источник бета-каротина. Бета-каротин, это провитамин А. <...> Витамин А является одним из самых мощных антиоксидантов, это значит, что это профилактика процессов старения и онкологических заболеваний», — сказала она.

Диетолог отметила, что при термической обработке этот витамин сохраняется.

Также в тыкве содержится большое количество пищевой клетчатки и калия, который поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

«Несмотря на то, что многих пугает, что у тыквы очень высокий гликемический индекс, углеводная нагрузка у нее низкая, поэтому тыкву можно спокойно есть людям во время диеты, даже людям с сахарным диабетом», — сказала Макиша.

Ранее витотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал о целебных свойствах меда. По словам специалиста, этот продукт продлевает жизнь, а также оказывает благотворное влияние на печень, сердце и нервную систему.

Еда,
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