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Стало известно, какая еда мешает крепкому сну

Стелла Шмель
3 часа назад

Врач-нутрициолог рассказала, что не стоит есть на ужин тем, кто и без того плохо спит. Ее слова приводит РИА Новости.

Стало известно, какая еда мешает крепкому сну
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Существуют полезные и вредные продукты для поедания вечером. Среди последних — еда, которая содержит высокое количество углеводов. Также стоит избегать больших порций.

Как считает специалист, вечернее переедание может быть связано с отсутствием завтрака и частыми перекусами вместо нормальных приемов пищи на протяжении дня.

"Если на ужин вы едите макароны с сыром и майонезом, а потом еще пьете чай с конфетами, то заснуть будет тяжело. Вашему организму не нужны углеводы в таком количестве, поскольку ночью вы должны спать, энергия вам не нужна. Такая тяжелая пища не усваивается за несколько часов. В итоге организм вместо отдыха тратит ресурсы на восстановление".

Белки, овощи, зелень и полезные жиры — вот идеальный сбалансированный ужин для здорового сна.

"Вы можете приготовить паровую куриную котлету с брокколи или с цветной капустой, а к ней добавить салат из огурцов, помидоров, сезонных овощей, зелени, листового салата и заправить нерафинированным маслом и тыквенными семечками. После такого ужина у вас будет легкость, вы сможете заснуть",

— привела пример специалист.

Но если ваш организм никак не может обойтись без позднего перекуса, то не следует ему в этом отказывать. Рассказываем, что можно есть на ночь.

Еда,РИА Новости,
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