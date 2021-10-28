Стало известно, какая еда мешает крепкому сну

"Если на ужин вы едите макароны с сыром и майонезом, а потом еще пьете чай с конфетами, то заснуть будет тяжело. Вашему организму не нужны углеводы в таком количестве, поскольку ночью вы должны спать, энергия вам не нужна. Такая тяжелая пища не усваивается за несколько часов. В итоге организм вместо отдыха тратит ресурсы на восстановление".