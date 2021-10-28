Стало известно, какая еда мешает крепкому сну

Врач-нутрициолог рассказала, что не стоит есть на ужин тем, кто и без того плохо спит. Ее слова приводит РИА Новости.
Существуют полезные и вредные продукты для поедания вечером. Среди последних — еда, которая содержит высокое количество углеводов. Также стоит избегать больших порций.
Как считает специалист, вечернее переедание может быть связано с отсутствием завтрака и частыми перекусами вместо нормальных приемов пищи на протяжении дня.
"Если на ужин вы едите макароны с сыром и майонезом, а потом еще пьете чай с конфетами, то заснуть будет тяжело. Вашему организму не нужны углеводы в таком количестве, поскольку ночью вы должны спать, энергия вам не нужна. Такая тяжелая пища не усваивается за несколько часов. В итоге организм вместо отдыха тратит ресурсы на восстановление".
Белки, овощи, зелень и полезные жиры — вот идеальный сбалансированный ужин для здорового сна.
"Вы можете приготовить паровую куриную котлету с брокколи или с цветной капустой, а к ней добавить салат из огурцов, помидоров, сезонных овощей, зелени, листового салата и заправить нерафинированным маслом и тыквенными семечками. После такого ужина у вас будет легкость, вы сможете заснуть",
— привела пример специалист.
Но если ваш организм никак не может обойтись без позднего перекуса, то не следует ему в этом отказывать. Рассказываем, что можно есть на ночь.