3 идеи, как использовать испорченные продукты

Просроченные на несколько недель продукты есть нельзя. Но если продукты испортилась совсем чуть-чуть, из них все еще можно сделать вкусные и полезные блюда. Рассказываем, что приготовить из черствого хлеба, проросшей картошки и подкисшего молока.
Черствый хлеб — шоколадная запеканка
Из старых булочек, круассанов, хлеба и прочей сдобы можно сделать вкусный десерт.
Ингредиенты
- Черствый хлеб или выпечка, 150 г
- Молоко, 100 г
- Сливки 20%, 100 г
- Сахар, 1 ст. л.
- Какао-порошок, 1 ст. л.
- Яйцо, 1 шт.
- Корица, 1/2 ч. л.
- Горсть изюма, шоколадной крошки, цукатов
- Ванилин по вкусу
Приготовление
- Руками поломать черствую выпечку или хлеб. Кусочки должны быть толщиной примерно 1 см;
- Насыпать изюм, крошку, цукаты или любую добавку, которая найдется на кухне;
- Смешать молоко, сливки, яйца, сахар, ванилин, корицу и какао;
- Залить хлеб смесью и оставить на 30 минут. Выпечка должна пропитаться;
- Выпекать при 180°C 20 минут.
Проросшая картошка — суп и чипсы
Один продукт — два полноценных блюда.
Ингредиенты
- Морковь, 2-4 шт.
- Бульонный кубик, 1 шт.
- Зелень, 1 пучок;
- Вермишель, 1 ст.
- Твердый сыр, 100 г
- Соль, по вкусу
- Масло растительное, 1/2 ст.
- Чеснок, 1-2 зубчика;
- Французские травы, парика, карри, соль, по вкусу
Приготовление
- Очистить картошку, убрать мягкие и темные части, убрать проросшие участки, тщательно отмыть от грязи;
- Очистки отложить в сторону — позднее сделаем из них чипсы;
- Поставить кипятить воду;
- Нарезать морковь и картошку кубиками;
- Когда вода закипит, кинуть бульонный кубик, затем морковь, через 3 минуты — картошку;
- Через 10 минут закинуть вермишель, варить еще 10 минут;
- Порезать зелень и кинуть в суп, варить пару минут;
- Снять с огня, посыпать тертым сыром.
- Картофельные очистки сложить в пакет;
- Залить маслом, кинуть нарезанный чеснок, засыпать приправами по вкусу;
- Потрясти пакет;
- Постелить на противень пергамент, выложить очистки;
- Выпекать при 180° 15-20 минут.
Скисшее молоко — панкейки
Панкейки — что-то среднее между блинчиками и оладушками: плотные, сытные и вкусные.
Ингредиенты
- Оливковое масло, 2 ст. л.
- Мука пшеничная, 1,5 ст.
- Сахар, 2 ст. л.
- Соль, 1 щепотка
- Кислое молоко, 1 ст.
- Сода, 0,5 ч. л.
- Яйцо, 1 шт.
Приготовление
- Соединить яйца с сахаром, взбить массу миксером или венчиком;
- Влить молоко и масло, смешать;
- Смешать муку и соду, просеять и засыпать в молоко;
- Смешать все до однородного состояния, чтобы не было комочков. Смесь для панкейков должна быть плотной, как жирная сметана;
- На антипригарной сковороде без масла жарить на слабом огне, переворачивая по мере необходимости;
- Панкейки есть с маслом и вареньем.