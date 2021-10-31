3 идеи, как использовать испорченные продукты

Просроченные на несколько недель продукты есть нельзя. Но если продукты испортилась совсем чуть-чуть, из них все еще можно сделать вкусные и полезные блюда. Рассказываем, что приготовить из черствого хлеба, проросшей картошки и подкисшего молока.