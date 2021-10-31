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Хлеб, картошка, молоко: 3 идеи, как использовать испорченные продукты

Дарья Амосова
2 часа назад

Просроченные на несколько недель продукты есть нельзя. Но если продукты испортилась совсем чуть-чуть, из них все еще можно сделать вкусные и полезные блюда. Рассказываем, что приготовить из черствого хлеба, проросшей картошки и подкисшего молока.

3 идеи, как использовать испорченные продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Черствый хлеб — шоколадная запеканка

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Из старых булочек, круассанов, хлеба и прочей сдобы можно сделать вкусный десерт.

Ингредиенты

  • Черствый хлеб или выпечка, 150 г
  • Молоко, 100 г
  • Сливки 20%, 100 г
  • Сахар, 1 ст. л.
  • Какао-порошок, 1 ст. л.
  • Яйцо, 1 шт.
  • Корица, 1/2 ч. л.
  • Горсть изюма, шоколадной крошки, цукатов
  • Ванилин по вкусу

Приготовление

  1. Руками поломать черствую выпечку или хлеб. Кусочки должны быть толщиной примерно 1 см;
  2. Насыпать изюм, крошку, цукаты или любую добавку, которая найдется на кухне;
  3. Смешать молоко, сливки, яйца, сахар, ванилин, корицу и какао;
  4. Залить хлеб смесью и оставить на 30 минут. Выпечка должна пропитаться;
  5. Выпекать при 180°C 20 минут.

Проросшая картошка — суп и чипсы

Один продукт — два полноценных блюда.

Ингредиенты

Картошка, 4-6 шт.

Для супа

  • Морковь, 2-4 шт.
  • Бульонный кубик, 1 шт.
  • Зелень, 1 пучок;
  • Вермишель, 1 ст.
  • Твердый сыр, 100 г
  • Соль, по вкусу

Для чипсов

  • Масло растительное, 1/2 ст.
  • Чеснок, 1-2 зубчика;
  • Французские травы, парика, карри, соль, по вкусу

Приготовление

  1. Очистить картошку, убрать мягкие и темные части, убрать проросшие участки, тщательно отмыть от грязи;
  2. Очистки отложить в сторону — позднее сделаем из них чипсы;
  3. Поставить кипятить воду;
  4. Нарезать морковь и картошку кубиками;
  5. Когда вода закипит, кинуть бульонный кубик, затем морковь, через 3 минуты — картошку;
  6. Через 10 минут закинуть вермишель, варить еще 10 минут;
  7. Порезать зелень и кинуть в суп, варить пару минут;
  8. Снять с огня, посыпать тертым сыром.
  1. Картофельные очистки сложить в пакет;
  2. Залить маслом, кинуть нарезанный чеснок, засыпать приправами по вкусу;
  3. Потрясти пакет;
  4. Постелить на противень пергамент, выложить очистки;
  5. Выпекать при 180° 15-20 минут.

Скисшее молоко — панкейки

Панкейки — что-то среднее между блинчиками и оладушками: плотные, сытные и вкусные.

Ингредиенты

  • Оливковое масло, 2 ст. л.
  • Мука пшеничная, 1,5 ст.
  • Сахар, 2 ст. л.
  • Соль, 1 щепотка
  • Кислое молоко, 1 ст.
  • Сода, 0,5 ч. л.
  • Яйцо, 1 шт.

Приготовление

  1. Соединить яйца с сахаром, взбить массу миксером или венчиком;
  2. Влить молоко и масло, смешать;
  3. Смешать муку и соду, просеять и засыпать в молоко;
  4. Смешать все до однородного состояния, чтобы не было комочков. Смесь для панкейков должна быть плотной, как жирная сметана;
  5. На антипригарной сковороде без масла жарить на слабом огне, переворачивая по мере необходимости;
  6. Панкейки есть с маслом и вареньем.
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