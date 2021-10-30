Диетолог рассказал о вызывающих срывы продуктах

«Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон, и мы съедаем все, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный»,

Чтобы не наступать на «пищевые грабли» и не позволять себе есть сколько угодно, Обложко рекомендовал помнить о двух правилах. В первую очередь необходимо иметь в виду, что вызывающие срывы продукты проще не начинать есть, чем остановиться. Во-вторых, чем дольше не употреблять такой продукт, тем слабее желание его съесть, добавил он.