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Диетолог рассказал о вызывающих срывы продуктах

Lenta.ru
2 часа назад

Существуют продукты-триггеры, которые заставляют человека терять контроль над своим пищевым поведением. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко.

Диетолог рассказал о вызывающих срывы продуктах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон, и мы съедаем все, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный»,

— пояснил эксперт.

По его словам, к таким «срывным» продуктам, как правило, относится соленая, жирная и сладкая пища.

Чтобы не наступать на «пищевые грабли» и не позволять себе есть сколько угодно, Обложко рекомендовал помнить о двух правилах. В первую очередь необходимо иметь в виду, что вызывающие срывы продукты проще не начинать есть, чем остановиться. Во-вторых, чем дольше не употреблять такой продукт, тем слабее желание его съесть, добавил он.

Еда,ИА Sputnik,
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