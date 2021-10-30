Диетолог рассказал о вызывающих срывы продуктах

Существуют продукты-триггеры, которые заставляют человека терять контроль над своим пищевым поведением. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко.
«Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон, и мы съедаем все, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный»,
— пояснил эксперт.
По его словам, к таким «срывным» продуктам, как правило, относится соленая, жирная и сладкая пища.
Чтобы не наступать на «пищевые грабли» и не позволять себе есть сколько угодно, Обложко рекомендовал помнить о двух правилах. В первую очередь необходимо иметь в виду, что вызывающие срывы продукты проще не начинать есть, чем остановиться. Во-вторых, чем дольше не употреблять такой продукт, тем слабее желание его съесть, добавил он.