Что можно позволить себе съесть перед сном

Мы привыкли слышать, что на ночь есть вредно, так как это мешает пищеварению и способствует отложению жира. Однако некоторые продукты, съеденные перед сном, напротив, могут даже принести пользу организму.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Для начала давайте определимся, чего на ночь есть или пить точно не стоит. Например, не стоит есть соленое, так как излишек соли может привести к задержке жидкости и утренним отекам.

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Противопоказано мучное и сладкое, так как наш обмен веществ в темное время суток замедляется, и ночные «пиршества» сказываются на фигуре. То же самое с жирной пищей, которая может также вызвать проблемы со сном и расстройство желудка. Исключите кофе и шоколад – они бодрят, и вы долго не сможете заснуть. Наконец, не следует пить на ночь алкогольные напитки – во-первых, они достаточно калорийны, во-вторых, они нарушают суточные биоритмы и вызывают бессонницу.

Если вам захотелось есть вечером, то не стоит морить себя голодом. Лишь руководствуйтесь принципом: пища должна быть легкой для переваривания и не мешать сну. Вот перечень возможных «ночных» блюд.

Кисломолочные продукты

Многим из нас в детстве давали на ночь пить кефир. И это действительно целесообразно. Благодаря содержащемуся в нем белку кефир прекрасно утоляет голод. Кроме того, он благотворно действует на микрофлору желудочно-кишечного тракта, способствует ускоренной переработке прочей пищи, снижает кислотность и обладает успокаивающими свойствами. Не стоит также забывать о том, что кефир содержит полезнейший элемент кальций. Кстати, кефир вполне можно заменить йогуртом, маложирным творогом или простоквашей.

Овощи

Почти все овощи вполне подходят для вечернего рациона, поскольку они низкокалорийны. Кроме того, многие из них обладают и другими полезными свойствами. Например, капуста и морковь благотворно воздействуют на кишечник, способствует сжиганию жиров и укреплению иммунитета. В свекле содержатся жиросжигающее вещество бетаин и пектин, который нормализует кишечную флору и выводит из организма шлаки. В сельдерее много полезной для пищеварения клетчатки, и он выводит из организма лишнюю воду. Можно есть на ночь даже картошку, но исключительно в печеном виде.

Фрукты

Вот с фруктами все не так просто. Лишь некоторые из них подходят для вечерней трапезы.

Например, цитрусовые содержат большое количество клетчатки. Они способствуют улучшению пищеварения, снижению уровня холестерина в крови, выведению шлаков и токсинов. Есть у апельсинов, мандаринов и лимонов и еще одно полезное свойство – они не дают непереваренной накануне пище бродить.

Бананы способствуют ночному выделению «гормона счастья» серотонина, обеспечивают спокойный сон, помогают очистке организма и ускорению обмена веществ. Их волокнистая структура положительно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта. Но бананы не следует есть тем, кто не хочет набирать килограммы – они довольно калорийны.

В вишне много мелатонина, который помогает организму регулировать суточные ритмы и способствует спокойному сну.Без опаски можно есть на ночь зеленые яблоки, груши, ананасы, манго, киви. А вот виноград есть не стоит – в нем много сахара и от него очень полнеют.

Сухофрукты на ночь вполне могут заменить сладкоежкам конфеты и пирожные. Они утоляют голод и содержат много витаминов. Единственное – они довольно калорийны. Поэтому тем, у кого проблемы с весом, есть их по вечерам все же не рекомендуется.

Напитки

На ночь категорически не рекомендуется пить напитки, содержащие кофеин – к ним относится не только кофе, но и черные и зеленые чаи. Их лучше заменить успокоительными травяными настоями.Хорошему сну прекрасно способствует теплое молоко с медом. Оно расслабляет нервную систему благодаря сочетанию белков, кальция и мелатонина.

Если просто хочется пить, можно попробовать обойтись стаканом простой воды. Это поможет притупить чувство голода, восстановить водно-солевой баланс, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.