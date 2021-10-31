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Врач назвал в 20 раз повышающий риск образования тромбов продукт

Lenta.ruиещё 6
3 часа назад

Иммунолог Продеус назвал продукты, в 20 раз повышающие риск образования тромбов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ведущий программы «Жить здорово!», врач Андрей Продеус в эфире Первого канала назвал продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов.

По его словам, вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые ведут сидячий образ жизни. Людям из этих групп риска медик посоветовал не употреблять продукты с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови, что может стать причиной образования тромба.

Продеус отметил, что к опасным продуктам относятся петрушка, шпинат и базилик. «Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. <…> А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз», — отметил он.

Врач Елена Малышева согласилась со специалистом и добавила, что двадцатикратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьезную опасность для здоровья.«То есть риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни», — сказала она.

Ранее Андрей Продеус рассказал о последствиях употребления детьми копченостей и других деликатесов. В своем Instagram он заявил, что колбаса, соленая рыба, красная икра, сыр с плесенью и некоторые другие продукты опасны для малышей: они могут стать причиной аллергий, а также провоцировать возникновение болезней во взрослом возрасте.

Еда,Елена Малышева,Первый канал,
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